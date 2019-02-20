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蔡英文表態2020競選連任 網分析只有這三縣市有贏面

2019-02-20 09:14聯合新聞網 綜合報導

蔡英文表態競選連任。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
蔡英文表態競選連任。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
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蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，明確表態將投入明年總統選舉，競選連任。不過不少網友認為選情看冷，蔡英文恐怕只會在嘉義、台南、屏東等縣市有贏面。

一名網友在PTT發文表示，他很懷疑蔡英文明年能否順利連任，能夠選贏的縣市恐怕不多，不似2004年陳水扁靠著南部縣市大贏，加上台中及彰化的加持，得以連任成功。

該網友分析，民進黨和柯文哲翻臉，還有去年侯友宜在新北市贏了29萬票、盧秀燕在台中贏了20多萬票，蔡英文能否逆轉還是個未知數，高雄市則有韓國瑜坐鎮，蔡英文的贏面不大。

該網友猜測，蔡英文僅能拿下嘉義縣、台南市、屏東縣的多數票，桃園市、新竹市則需要鄭文燦及林智堅的加持與幫助，或許有機會。至於東部及離島其他縣市，該網友鐵口表示蔡英文應該會輸，不過由於票數不多，影響不大。

其他網友對此分析表示認同，紛紛留言「蔡本來就穩輸的」、「如果國民黨連台南市立委也選贏的話，蔡可能要哭哭了」、「我只覺得蔡會一敗塗地，只是看輸多少而已，因為她還在一意孤行，根本沒檢討過為何會這樣」。

不過也有網友認為由於統獨議題，使得蔡英文2020年贏面大，投票當天中間選民和綠營支持者會通通歸位，還有網友表示，蔡英文至少會拿下60%以上的縣市，按照選後持續操作，民進黨必將再起。

蔡英文PTT
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