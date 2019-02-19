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神準預測蔡英文出線！他爆2020總統大選有5組人馬

2019-02-19 21:35聯合新聞網 綜合報導

蔡英文接受CNN專訪，正式表態要在2020年總統大選爭取連任。圖／取自CNN
蔡英文接受CNN專訪，正式表態要在2020年總統大選爭取連任。圖／取自CNN
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總統蔡英文接受美國媒體CNN獨家專訪，正式表態要在2020年總統大選爭取連任，而到時候選人可能有幾位呢？台灣民意基金會董事長游盈隆在CNN消息曝光前分析，理論上此次將會有5組人馬出現，包括民進黨、國民黨、親民黨、時代力量和無黨籍人士，最可能的競選組合則是蔡英文、朱立倫柯文哲這三人，今（19）日蔡英文已確定參選。

游盈隆在上月落選民進黨主席，後來發布民調時表示，「蔡英文的意志仍非常堅定，爭取連任看起來是勢在必行」，如今已成真了！他也預測，蔡英文出線與朱立倫「一對一」的話，上演王子復仇記是「非常非常的可能」，倘若有第三個人出來影響局勢，反而是民進黨的救星。

游盈隆本月16日在風傳媒專欄指出，民進黨與國民黨必定會推出自己的總統候選人；在無黨籍方面，台北市長柯文哲是決定選舉結果的超級變數，他參選態勢已相當明顯，「參選總統所需的約三十萬公民連署，以他目前人氣，將易如反掌」；至於親民黨繼續請出主席宋楚瑜也不意外。

台灣民意基金會今年一月份未公布的全國性民調顯示，在只有蔡英文、朱立倫與柯文哲三人競爭的假設情形下，有35.1%的民眾支持柯文哲，25.6%的民眾支持朱立倫，24.3%的民眾支持蔡英文，而15%的人沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆曾參選民進黨黨主席。記者陳柏亨／攝影
台灣民意基金會董事長游盈隆曾參選民進黨黨主席。記者陳柏亨／攝影
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蔡英文朱立倫柯文哲民進黨游盈隆
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