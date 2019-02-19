《2020誰登大位系列三》王金平老驥伏櫪 拼博鬥志不減

2019-02-19 12:19 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



王金平全台走透透發紅包，顯示他此次參加總統初選的鬥志。（photo by 劉東皋/台灣醒報） 分享 facebook 前立法院長王金平常說要參選總統，「這次是玩真的了」，一位彰化藍營地方人士這樣形容。王金平17日到台中發紅包、參加聯歡晚會，身旁陪伴的是台中市副議長顏莉敏；當天中午紅黑派要角的一場餐會也只有王金平的主要代表在現場，顯然王金平已開始整合地方政治勢力，放手打拚。

老當益壯 壯志未酬

王金平17日晚到台中參加由義消總會主辦的走春新年音樂會、發紅包給民眾時，陪他的除了顏清標的女兒顏莉敏、另有前台中市議長林仁德與前立委蔡錦隆；顯示顏家對王金平的支持力道相當高。對於參選意志，王金平此次表現出十足的行動力，並表示他會「勇往直前，爭取到黨的提名」，與上一次「換柱」前的「咿咿啊啊」（洪秀柱語）不同。

當天中午另一場的台中市青荷總會餐會，主桌上包括紅派大老廖了以、林敏霖、張清照與黑派大老顏清標都到場，席間只有王金平的一名主要代表在現場，再無其他有意參選總統的代表人。言談中，派系大老顯然這次初選只會支持王金平，不會支持其他人選。

去年11月的九合一選舉，王金平不但在高雄全力鼎助韓國瑜，造成「三山」風潮，為韓流大力推波；也前往台中，整合地方紅黑派支持盧秀燕；彰化縣長王惠美更是他的乾女兒，在選舉過程中，不遺餘力為她助選。王金平這種廣交四方豪傑的為人與手腕，由地方包圍中央，是他的參選優勢。

政壇沒敵人 深藍有異見

台北政壇常傳言，王金平政治上沒有歒人。然而，王金平卻和馬英九極不對盤，難以為友。2013年9月遭馬英九一句「如果這不是關說，什麼是關說」，引發一場「馬王政爭」，從此雙方互槓。

至今雙方雖然有時為了選舉而嚐試化解對立，但地方人士對於王金平的參選，仍憂心他的形象在深藍選民的心中相當低落，王若代表參選總統，很多深藍選民恐投不下去。

此外，雖然王金平與各地政治人物交好，且政壇朋友不分藍綠。但他在年輕及中間選民心中，已有很深的傳統政治人物刻板印象；單靠政治派系與政治人物組織動員，力量仍有限。如今，年輕與中間選民已是左右選情的最主要因素，除了柯P或韓國瑜之類的政治人物，對於非我族類的政治人物，寧可選擇不投。王金平如何扭轉此一情勢，事關重大。

時移勢轉，王金平如今老驥伏櫪，鬥志不減。不過，就行政資歷與能力而言，王金平終其一生大多擔任立委及立院職務，未曾歷練地方行政或部會首長，相較於國民黨其他有意爭出頭的參選人，這可說是他的另一主要弱點。

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