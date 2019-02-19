初選排除全民調？ 學者：難反映民意

2019-02-19 03:07 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「國民黨不要只在內部玩，要讓民眾感受到革新。」前新北市長朱立倫日前受訪時主張初選由全民調產生，引發媒體認為他在暗槓黨中央，但藍營立委王育敏18日受訪時贊成說，總統候選人當然要接受民意測試。中山大學教授廖達琪也認為，倘若國民黨弱化民調，等同忽略社會多數。但對此吳敦義18日下午回應，堅持黨員50%，民調50%的制度。

國民黨主席吳敦義18日受訪時表示，黨員期待將初選制度改為「黨員50%，民調50%」，他補充，既然候選人由半數黨員選出，那候選人兼任黨主席將十分合理（過去慣例為黨員30%，民調70%）。對此，廖達琪表示，假設國民黨弱化民調比重，初選將喪失科學的統計精神，她痛斥，吳敦義此舉完全顯現對政治學以及民調意義的不了解。

廖達琪指出，國民黨若想在政治市場上保持競爭力，就必須與更大的社會團體進行溝通，吳敦義如此持續擴大黨員投票比例，豈不為司馬昭之心？不過東華大學教授施正鋒卻認為，黨員或民調各有利弊，兩者都有極大操作空間，若想撇除爭議，辦理公辦初選是最佳選擇。

王育敏說，目前黨內多數黨員仍支持採用全民調，即便採最低限度也該是黨綱規定的「黨三民七」。國民黨前主席洪秀柱也表示，自己完全支持全民調，希望初選制度簡單且公平。前立委孫大千更質疑黨中央，過去黨內提名候選人都以全民調為主，如今才說全民調有瑕疵，豈不自打嘴巴？

孫大千在臉書貼文質疑，中常委在常會時只提出，希望中央多重視黨員意見，但從未有人提出以全黨員投票進行初選，不知是否是黨內高層發表言論卻嫁禍給中常會？王育敏受訪時也說，完全遵從黨員意見，無疑是走回頭路，多數黨內成員不會支持。

孫大千更補充，九合一大選前，前新北市長周錫瑋曾對全民調抽樣提出質疑，當時組發會主委李哲華駁斥，表示隨機抽樣足以表示民心意向，如今卻回頭質疑全民調公正性，而且全黨員投票從未在黨內選舉規則中出現。洪秀柱則表示，全黨員投票容易冒出「人頭」，加上國民黨內年齡偏老，無法完全反映民意，所以她全力支持全民調制度。

【更多精采內容，詳見 】