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《2020誰登大位系列二》歷練完整民調高朱立倫力拚大位

2019-02-18 09:46台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

朱立倫心中盤算何事，耐人尋味。(醒報資料照片)
朱立倫心中盤算何事，耐人尋味。(醒報資料照片)
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前新北市長朱立倫是否應該選總統？應該要問，他有沒有能力擔任總統。1961年生的朱立倫年紀還輕、雖然準備的時間沒辦法像吳敦義那麼長，但他黨政歷練完整，將新北市交棒給侯友宜的戰功也不小，最近民調在國民黨可能參選人中都最高，應也有能力出來競選總統了。

吳敦義於2009年接替因八八水災而下台的劉兆玄擔任行政院長，即找了朱立倫擔任副院長，而且，還兼了個消保會主委。讓他等同還有半個部會首長的歷練。只不過，他只幹了8個月就辭職轉戰新北市長。最近，吳敦義還說，朱立倫去選新北市長之前是他讓朱去當副院長的，為的是給朱合理「嫁妝」參選新北市。言下之意，朱立倫有今天是吳之功。

吳敦義嫁妝說討恩

問題是，朱立倫當副院長那一年，同樣是1961年出生的歐巴馬已經當選美國第44任總統。按理講，國民黨如果世代交替快一點，馬英九首次就找吳敦義搭擋參選副總統，朱立倫可能就做過行政院長了。

朱立倫擔任副院長期間曾提出「改善庶民行動方案」，當時他認為，庶民經濟的主要精神，與台灣過去重視成長的施政觀念不同，應該要重視分配。然而，他離開行政院後，財經部會並沒有延續他的方案，反大力推動企業減稅等措施，在馬英九任內，放任房地產飆漲、貧富差距加速擴大，後期才來搞一些杯水車薪、緩不濟急的青年社會住宅等措施。

政策重庶民經濟

2015年，財會博士出身的朱立倫擔任國民黨主席並參選總統，仍持續提出庶民經濟的相關政策理念，只是，整體社會氛圍已大不利於國民黨，總統選舉終以大敗收場。此次九合一選舉，侯友宜接續朱參選新北市長大勝蘇貞昌，朱立倫功不可沒。且自宣布參選2020總統以來，朱立倫民調皆居國民黨有意參選者首位。

若以吳敦義「是否準備好了」的條件來評斷，朱立倫應算是已有所準備的總統候選人之一。但朱立倫外在形象給人感覺，難免有點傲氣、親和度不足；舉手投足間，令人聯想到尚未成為網紅之前的陳其邁及以往的林佳龍。朱立倫既標舉提倡庶民經濟之政策，在與庶民的互動過程，可能也要庶民一點；最近他的扮豬臉當網紅，或許就是想讓自己更親和些。

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朱立倫
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