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欠缺網紅特質 吳敦義轉換形象吃力

2019-02-17 11:05台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

如今網紅政治人物當道，吳敦義欠缺網紅特質，難免影響他對外形象與民調。（photo...
如今網紅政治人物當道，吳敦義欠缺網紅特質，難免影響他對外形象與民調。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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吳敦義的能力說起來不壞，自政黨輪替三次以來若與歷任行政院長相較，他的施政滿意度不差。一年多前在國民黨氣勢低迷時接下主席一職，透過去年九合一選舉的運籌布局並大勝，讓國民黨聲勢再度升高。但偏偏在各機構的民意調查中，他的支持度總是居末，吳敦義自己如何看待這一情況呢？

吳敦義14日接受電台專訪時對於自己的民調低迷，說出了心底話。他舉出一些數字說，自2015年以來，國民黨近期的政黨滿意度回升至41%，民進黨只有19%；包括信任度、滿意度，國民黨都大幅回升。九合一選舉全台各縣市長候選人的推舉，也讓國民黨大勝。但「這期間是誰當黨主席領導大家？」他質疑，豈有國民黨滿意度大升，「黨的當局(支持度)卻反其道下降？」

民調讓他質疑

所以，對於外界顯示他的支持民調低迷，他表示「不會在意」，並不影響他最後是否參選的決定。但吳敦義口說不在意，卻也顯示他被看低的在意。

自所謂「非典型政治人物」的柯P竄出以來，「網紅」成了政治人物與網民博感情的重要條件之一，尤其對年輕網民來看，非網紅如同非我族類一般。但試想，吳敦義、王金平這類年過七十的老政治人物，要他扮豬臉、學網紅，怎麼看也不可能像，更不可能紅（馬英九除外）。

進一步說，吳敦義的形象看起來沒什麼不好，但又好像一直不怎麼鮮亮。這當然與過去以來民進黨刻意攻訐他是「白賊義」有關，也與他過去長期與馬英九綁在一起有關。電台主持人唐湘龍透露吳敦義曾告訴他「馬榮他也榮，馬枯他也枯」。而馬枯的時候，正是國民黨最低迷的時候。

欠缺網紅性質

吳敦義在行政上善於管理治事、在政治上善於運籌帷幄，但過去在長期「尊馬」下難以突出自己形象；當了黨主席之後，有段時間又經常隱身而被形容是國民黨「無主席」；現身媒體時，又欠缺網紅所喜愛的辭令。以致至今，吳敦義被許多年輕選民視為「老」「傳統」政治人物，難與柯P、韓國瑜等人比擬。

在專訪中，吳敦義細說了他從政以來的清廉與績效，並說參選總統不是事務性而需要長期的準備；這段話代表了他一種不言而喻之心志。於今大勢對國民黨有利，只要形象不差、能力受肯定、加上國民黨團結整合，誰出來選都有機會勝出。

但吳敦義既缺網紅性質，如何向人民展現高瞻遠矚之宏志，以及具有領導台灣走向安康和平的能力，應是他能否獲得黨內提名角逐大位的關鍵因素。

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