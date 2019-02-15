反對全黨員投票 洪秀柱：黨內有民進黨員

2019-02-15 13:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



前國民黨主席洪秀柱上午接受廣播電台專訪，面對主持人提到「換柱」問題，洪秀柱表示對此無怨無悔。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

國民黨主席吳敦義對於總統大選提名初選，傾向全黨員投票，國民黨前主席洪秀柱上午說，這是不對的，她與吳敦義競選黨主席時，原本只有20幾萬黨員，投票時變成40幾萬黨員，黨員都從哪裏來的？裏面還有雙重黨籍的民進黨黨員，還有人是別人幫忙繳黨費。

洪秀柱說，過去有人說，國民黨黨員老的比年輕人多，黨員結構不能代表全民意志，當初黨主席投票時有人反對。現在更複雜，卻說要完全靠黨員選出候選人。她支持全民調，希望初選制度簡單，大家都懂，很快的公平產生，全民調就全民在一起。美式初選路上會有幾個人知道？很多外國的東西跑到台灣來，全部走樣。

洪秀柱表示，全民調不用擔心民進黨灌票，現在藍綠選民都很少，是中間選民增加了。有人說洪秀柱當年民調是被灌水，才造成換柱這麼淒慘狀況，這是不對的，台中市長盧秀燕初選只贏國民黨立委江啟臣0.6%，難道也被灌票不適合選？現在還有人說換柱也是初選的機制，那以後隨時都能換。

洪秀柱說，國民黨去年大贏，是因討厭民進黨成最大黨，還拜韓流之賜，帶動地方選情局勢，不是真正國民黨贏，人民對國民黨勝選15縣市市政考核也會很嚴苛，可能影響2020年選舉，認明年選舉一定大有斬獲，過於樂觀。對於換柱事件，洪秀柱引聖經說，忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。整個事件過去就過去了。認為如果國民黨以一個公平公開機制，產生候選人，讓大家全力以赴，這樣就好，不要去講這麼多事情。