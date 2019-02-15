吳敦義選總統準備30年 首拋「全黨員投票」

面對國民黨總統初選方式，國民黨主席吳敦義昨天接受廣播專訪時，首度拋出「全黨員投票」主張。他說，繳黨費的黨員對於黨的總統與副總統候選人是誰，沒有參與的機會，難以想像，「但若是全部勞師動眾由黨員投票或是由黨代表大會代議，恐怕黨內還要再討論」。

此說法是否意味國民黨總統初選，在日前被提出的全民調、部分民調部分黨員投票之外，還有第三種「全部由黨員投票決定」的可能？吳敦義昨天下午受訪時重申，國民黨黨員幾十萬人，沒有參與總統初選過程，反而讓（全民調訪問的）一○六八名不是黨員的人決定黨的前途，「這對黨員是什麼心情，大家要好好考慮」，所以他請智庫好好研擬，但目前還沒定案。

國民黨主席吳敦義表示，他認為國民黨總統參選人，應該兼任黨主席，而如果用全民調，就是僅由1068人決定人選，反而幾十萬繳黨費的黨員不能參與，並不公平。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 吳敦義昨天接受廣播專訪，被問及是否已決定參選總統？吳敦義表示，要論參與總統競選準備，他有三、四十年都是為未來替國家做事做準備，若論準備時間，應該他是最長、也最周到；但他也首度坦言，參選總統不是有意願就行，他的確有可能不參選；畢竟這是要挑重擔，不是有意願、意志就行，況且黨已經窮困到連薪水都要去借，他也要考慮有無自籌選舉經費能力。

吳說，包括全黨員投票、總統提名人任黨主席，以及仿美式初選制，他已交由智庫好好研究討論。至於這是否代表全民調已經出局，吳說，他不知道什麼叫出局，民調也一定會是做重要的「參考」。

吳敦義拋出「全黨員投票」，立法院前院長王金平說，對黨內初選方式都尊重。不過多次表態支持全民調的台中市長盧秀燕再度強調。全民調就是全民意，希望國民黨盡速推出最有機會勝選的候選人。