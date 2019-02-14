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大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

連勝文：想參加總統大選初選者 不要整天算計

2019-02-14 14:30聯合晚報 記者徐偉真洪敬浤／連線報導

國民黨中央委員連勝文。 記者陳靖宜／攝影
國民黨中央委員連勝文。 記者陳靖宜／攝影
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國民黨總統初選機制還未定，國民黨中央委員連勝文今天表示，最近因為初選產生很多爭議，連他看了都煩，他拜託想參加初選者，不要再整天算計，要說服大眾才是正道。

台中市長盧秀燕今天接受電台專訪，針對國民黨總統初選，盧秀燕說，國民黨情勢大好，但她非常憂心，真的不要內鬥，「往前看不要往後看」，這是她的政治座右銘，她勸黨內天王應該如此。

連勝文今天在臉書發文說，若不考慮法律問題，無論是全民調，還是民調加黨員投票，結果不會差太多，因為根據他與友人交換的意見，大部分黨員即使動員投票，還是會去支持大選勝算高的人，「因為這不是單純黨內選舉，總統大選對所有人而言都太重要了。」

連勝文說，所謂美式初選制度，若沒有同時改變國民黨體制，變成美式柔性政黨，會成為剛性政黨卻使用柔性政黨的初選方式，不只奇怪，恐會對國民黨產生更多負面影響。

盧秀燕說，六都市長候選人都透過全民調產生，全民調就是全民意，「如果再回到比例制，會有點倒退」，越大的選舉應該要放諸全民意，要找出獲得最多民意的人，選舉最重要就是要選贏。

連勝文認為，不論何種初選制度，要參與黨內總統初選者最該做的事，就是要説服黨員、社會大眾，為什麼自己會比別人好，必須告訴大家自己想做的事，「拜託不要再整天算計、汲汲營營，有意參選者趕快告訴大家，你的經濟政策為何？兩岸主張為何？能源，教育，青年以及各種國家重要議題，你的路線為何？」

連勝文說，有意參選者不要打迷糊仗，想左右逢源，更不要再學「天龍王老柯」，不務正業裝成「老萊子」，成天瞎話一堆，把精力拿來說服大眾，證明自己具備解決問題的能力，才是正道。

連勝文民調總統大選
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