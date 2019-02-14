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初選重視黨員票 吳敦義準備好了？

2019-02-14 12:21台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

吳敦義接受電台專訪時指出，總統初選應黨員的參與，至於黨員投票占比多少，尚待黨內討...
吳敦義接受電台專訪時指出，總統初選應黨員的參與，至於黨員投票占比多少，尚待黨內討論決定。（photo by/網路截圖）
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「總統初選機制不能沒有黨員的參與。」國民黨主席吳敦義14日接受電台專訪時說，包括他及在外聽到的許多聲音都覺得，一名忠於國民黨的黨員，卻對於自己黨提名的總統候選人沒有參與，是不可思議的事。至於是採民調與黨員投票各占七三比，或採取由黨員全體投票決定，還待中常會決定。

從政以來都在準備

對於他個人是否「已準備好」參加初選，吳敦義避答。只說，參選總統不是「事務性的準備」。他自從政後，長期都在為國家、人民服務做準備。但是否要參選，還沒有做最後「決斷」。

吳敦義也將他自25歲從政、到擔任行政院長、國民黨主席這一路從政歷程，細數了一遍。吳敦義說，參選總統不是「事務性的準備」，他過去3、40年的從政過程，就是一種準備；弦外之音即表示他一直都在準備「報效國家，服務人民」。

吳敦義也說，總統提名人要觀察是否既廉且能、是否有參選總統的高度與能力、是否長期忠於國家和黨等條件。但他所說的這些條件，他自己好像都滿符合的，反而目前檯面上的人選若有所缺。

外界民調不可恃

唐湘龍追問吳敦義，是否因為一直以來民調低迷，導致吳敦義還在考慮是否參加初選？吳敦義否定外界的民調說，有些可能是別有用心的民調，他都只當參考。國民黨內部尚未做任何民調，他說：「黨內正式的民調，才具有判準的公信力。」

依據過去的慣例及總統投票時程，吳敦義指出，黨內總統初選會在四至六月完成，最晚不遲於七月上旬。估計五月前會讓有意願參選的人辦理領表登記。對於誰要參選或不參選（包括韓國瑜），他都須保持開放態度，不能有意見。但他也說，韓國瑜因剛當選高雄市長，雖然聲量高，但不見得等於支持量，外面聲音也是兩極。

有關兩岸關係問題，吳敦義在回答主持人唐湘龍問題時說，目前國統綱領還存在，只是被執政者漠視。李登輝時期制定的國統綱統及修憲內容，就提及「在國家統一之前」，事實上終極統一也是當時李的目標。他對2020國民黨重返執政的機會表示：「審慎樂觀」；並說，國民黨如重回執政，就有正式權力與對岸洽談兩岸和平協議。

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