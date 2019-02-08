朱立倫盼早定總統人選 吳敦義：4至6月黨內初選

朱立倫昨天到新竹縣走春體驗採橘子。 記者張雅婷／攝影 分享 facebook

國民黨內可能挑戰二○二○年的四顆太陽在過年期間全台跑透透，前新北市長朱立倫昨天表示，「希望黨內可以盡早決定，以便安排輔選」，國民黨主席吳敦義則重申，黨內初選會按過去期程，因此初選日期應該會在四、五、六月。

面對總統大選，朱立倫來勢洶洶，卸任新北市長職務後就勤跑各地，朱表示，國民黨勝選才能改善兩岸關係、讓大家都過上好日子，他也建議國民黨盡快公布適合人選，才能儘早啟動輔選。

國民黨四個太陽中，馬英九、吳敦義、王金平昨天不約而同安排高雄行程，拚場意味濃，針對朱立倫希望國民黨盡快公布總統的適合人選，吳敦義昨回應，政府已決定把正副總統與立委合併同一天選舉，依往例會在明年元月中旬投票。

他說，國民黨過去不論在野或執政，都在四月啟動登記，五、六月送交中常會、全國黨代表等黨內決策機制，亦即依民調占七成，黨員投票占三成，執行黨內初選。「一○一年有關總統與立委的選舉規定，就是這樣，這可以去查」。

朱立倫在臉書上傳打麻將影片，表示首次打牌就胡牌，而日前高雄市長韓國瑜日前針對國民黨內總統初選有四顆太陽，甚至有人已經相公，朱回應，第一次學著打麻將，運氣不錯，初學者就能夠胡牌，還好沒有相公，大家也都沒有相公，只是他很幸運的「胡牌」，過年時娛樂一下罷了，話語中似乎藏著玄機。