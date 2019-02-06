韓國瑜「民間型」從政者崛起 學者認為藍營這人很尷尬

2019-02-06 12:58 聯合新聞網 綜合報導



面對2020年總統大選選戰，國民黨基層拱高雄市長韓國瑜（左）參選的聲浪不減，對此，前行政院發言人胡幼偉發文表示，此時最尷尬的人就是朱立倫。聯合報系資料照 分享 facebook

2018年九合一大選國民黨大勝，外界普遍認為因「韓流」外溢效應所致，面對2020年總統大選選戰，國民黨基層拱高雄市長韓國瑜參選的聲浪不減，對此，前行政院發言人胡幼偉發文表示，「其實，老韓崛起後，最尷尬的，就是朱立倫了。」

胡幼偉3日在臉書發文表示，在韓國瑜崛起之前，國名黨行政體系的「理想型」大官有幾個共同特徵，包含儀表不差、家世不錯、台語不行、講國語會捲舌、有國外博士學位及會一點琴棋書畫。他指出，從早期的4大公子（連戰、錢復、陳履安與沈君山）到馬英九，都是這種形象的人，而朱立倫算是這「理想型」型態中的最後一人，因此，2015年的時候，大家就公認朱立倫就是馬英九的接班人。

然而，柯文哲崛起後，潮流風向就變了。柯文哲市井小民的風格跟馬英九的類型完全不同，柯P這樣型態的人被認為比較接地氣，言行舉止也比較能反映出「一般庶民的水準」，比較容易被民眾認同。胡幼偉表示，在過去國民黨以「公子型」為主的時代，韓國瑜這種「民間型」的政治人物根本不被重視，胡也相信，馬英九很早之前就認識韓國瑜，也見過面，但因為韓的形象與藍營推崇的類型不同，馬英九應該是瞧不起韓國瑜，也不認為韓能闖出什麼名堂。

胡幼偉直指，由於韓國瑜搭上「民間型」從政者的潮流崛起，所以「公子型」的朱立倫瞬間就尷尬了，因為讓他終於等到機會做總統時，「公子型」的從政者已經不流行了，這就是為什麼有人「拱韓」卻沒人「拱朱」的原因。

胡表示，儘管目前2020年總統大選的民調顯示，朱立倫的民調比較占上風，但已非主流型態，但主流「民間型」的韓國瑜，卻不適合現在就出來選總統，許多藍營選民想到這點心中也會覺得怪，卻又想不出如何解決這個怪怪的問題。