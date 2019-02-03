親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

國民黨4個太陽 過年拚場更拚人氣

2019-02-03 00:26聯合報 記者王寓中張弘昌、郭宣彣、陳斯穎／連線報導

外界拱高雄市長韓國瑜選總統，朱立倫（左四）認為代表韓非常傑出，「我也要加油」。 ...
外界拱高雄市長韓國瑜選總統，朱立倫（左四）認為代表韓非常傑出，「我也要加油」。 記者陳斯穎／攝影
分享

吳敦義 鐵人行程年後直播

春節連假，國民黨志在參選總統的四個太陽，分頭參拜廟宇、全台發紅包，行程滿檔。新北市前市長朱立倫行程深入民間，立法院前院長王金平從最南端的鵝鑾鼻起跑，前總統馬英九八天三十八個行程全台走透透，國民黨主席吳敦義也首度公開鐵人行程。面對基層拱高雄市長韓國瑜投入大選的力道升溫，藍營四太陽全力拚場也拚人氣。

相較於朱立倫已宣布爭取代表國民黨參選總統，王金平可望在元宵前後宣布參選，吳敦義是否等到三月十六日立委補選完後再表態，以及馬英九進一步動向，各方關切。

朱立倫 深入民間

朱立倫春節行程目前僅公開到大年初一，多集中在北部。朱在參拜廟宇之餘，也將深入附近的市場、店家與基層互動並發紅包袋。年後的二月中旬，朱立倫將率先展開訪美，相關行程已確定。

朱立倫昨天接連到桃園市、新竹縣宮廟參拜，並發放限量紅包袋，對外界拱韓國瑜選總統，朱立倫認為，民眾有這樣的期待，代表韓國瑜非常傑出，「表示我也要加油」；他說，二○二○年最重要的是國民黨要贏，推出最能夠勝選的總統候選人。

王金平 從鵝鑾鼻起跑

王金平參拜發紅包行程，初一自最南端的鵝鑾鼻保安宮起跑，初四到高雄鳳山開漳聖王廟，初五到台中大甲鎮瀾宮，初六北返到台北市北投關渡宮、新北淡水天元宮、台北指南宮，一路北上。

吳敦義從除夕到初四，五天排了二十九個行程，先後到新北、台北、基隆、南投、彰化、高雄參拜二十八個廟宇，其中大年初三在南投和彰化，一天更達十個行程。過完年後，吳還要開網路直播，年後參選動作將更積極。

前總統馬英九（中）昨天到台南辦簽書會時表示，韓國瑜願意出來參選總統當然好。 記者...
前總統馬英九（中）昨天到台南辦簽書會時表示，韓國瑜願意出來參選總統當然好。 記者周宗禎／攝影
分享

馬英九 8天38個行程

馬英九雖卸任總統，今年過年期間行程安排仍是一如以往的「總統級」，從二月三日小年夜開始到初六，總計三十八行程、參訪三十五座各地廟宇寺。另外，馬英九揮毫製作的金豬福卡，也從二月三日小年夜開始發放，除夕至初六期間，馬到全國各大廟宇上香祈福時，也將現場發送。

朱立倫韓國瑜馬英九吳敦義王金平
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

韓國瑜：心思在人民或權力 百姓愈來愈聰明

2019-02-03 00:36

拱韓選總統 黨內大老：是在害韓國瑜

2019-02-03 00:41

影／仿效馬克宏模式選總統？柯文哲：只是內部聊聊

2019-02-02 15:38

臉書自問都幾歲了還出來選 台灣公道伯說王金平有理由

2019-02-02 13:36

初選全民調？周錫瑋：國民黨一定要推出人民要的人

2019-02-02 12:32

朱立倫：2020勝選為最重要目標 自己還要加油努力

2019-02-02 12:12

影╱挺韓國瑜選總統？馬英九：願意出來選當然好

2019-02-02 11:58

藍四個太陽走春...馬吳朱鎖定故鄉 王金平鵝鑾鼻出發

2019-02-02 11:41

韓國瑜被拱2020選總統？ 周錫瑋：我支持啊！

2019-02-02 11:41

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

2019-02-02 11:22

韓國瑜選總統？朱立倫：韓市長傑出 民眾才有這樣的期待

2019-02-02 11:09

韓國瑜是2020最強人選？柯P：目前是 但民調長紅難

2019-02-02 10:58

複製馬克宏模式選總統？柯P：只是平常聊聊天

2019-02-02 10:48

孫大千：國民黨有骨氣者應學韓國瑜 不要只拱選總統

2019-02-02 08:19

選總統？韓國瑜：我頭好昏，拜年去

2019-02-02 00:01

各方勸進韓國瑜選總統 沈富雄：只有韓可剋柯文哲

2019-02-01 23:54

吳敦義、王金平晤談50分鐘 2人強調沒提選總統

2019-02-01 19:03

吳敦義年前拜會王金平 兩人年後是否參選總統受注目

2019-02-01 18:53

韓國瑜被拱選總統 陳其邁回應了

2019-02-01 18:38

影／對決蔡柯出現新太陽？國民黨青壯派拱韓國瑜

2019-02-01 17:34

韓國瑜選總統！王金平：夠資格選總統的都可以選

2019-02-01 17:10

蔡正元建議總統民調訂韓國瑜門檻　吳敦義：納入考量

2019-02-01 17:08

直球對決！李明賢力挺韓國瑜直攻2020

2019-02-01 16:14

毛嘉慶：韓國瑜若參選總統當然不能辭市長

2019-02-01 14:54

愛吃薯條暗示挺美式初選？吳敦義：沒有特愛美式食物

2019-02-01 13:50

吳敦義挺常委提美式初選？國民黨高層：給個面子而已

2019-02-01 13:48

「全都因為人情」 他斷言：韓國瑜不會選2020總統

2019-02-01 13:43

外界拱韓國瑜選總統 吳敦義：我的態度開放

2019-02-01 13:35

民進黨黨務「變陣」戰鬥團隊重組年後到位

2019-02-01 13:32

別讓柯P討便宜 王鴻薇：國民黨不能排除韓國瑜參選2020

2019-02-01 12:32

沈富雄：韓國瑜不得不選總統 選了十之八九會當選

2019-02-01 12:28

盧秀燕：韓國瑜如有意願 可列入總統初選民調

2019-02-01 11:31

3月規畫訪美？吳敦義：若大選作業提早就不太容易

2019-02-01 11:02

國民黨內拱韓國瑜參選總統 吳敦義：態度完全開放

2019-02-01 11:01

韓國瑜選總統是可敬的對手？柯文哲：他滿厲害的

2019-02-01 10:46

孫大千籲快推總統參選人 「選情樂觀到躺著選都贏？」

2019-02-01 09:56

韓國瑜選總統？游淑慧：決定權不在他

2019-02-01 09:54

國民黨總統初選 盧秀燕也挺全民調

2019-02-01 00:31

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:47
看更多

熱門文章

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

2019-02-02 10:13

馬英九撂英文頻出糗 蔡英文一句話錯4文法鬧笑話

2019-02-02 08:00

孫大千：國民黨有骨氣者應學韓國瑜 不要只拱選總統

2019-02-02 08:19

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

2019-02-02 11:22

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

2019-02-02 17:41

深綠票倉選立委被綠營唱衰 謝龍介：試看看嘜！

2019-02-02 12:26

影╱馬英九簽書跳海草舞 謝龍介跟簽促銷人山人海

2019-02-02 11:11

台大施壓？北市文化局副局長田瑋傳將調職

2019-02-02 16:34

韓國瑜「韓流」持續發燒不退 港媒爆關鍵原因

2019-02-02 10:49

捕獲野生馬英九排隊搭高鐵 民眾讚：親民沒架子

2019-02-02 14:22

影╱挺韓國瑜選總統？馬英九：願意出來選當然好

2019-02-02 11:58

要領馬英九福卡看這裡 明起8天35處發送

2019-02-02 12:27

黨中央稱無經費奧援 余天：至少會有人來輔選

2019-02-02 09:54

讓犯罪者現形！網友提案嫌犯不打馬賽克

2019-02-02 08:55

韓國瑜赴大樹發紅包 寺廟主委口誤喊「總統」！

2019-02-02 16:54

名模議員秀泳裝照 網友喊「神力女超人 part 2」

2019-02-02 09:59

臉書自問都幾歲了還出來選 台灣公道伯說王金平有理由

2019-02-02 13:36

酒駕不比飆車嚴重嗎？藍委提案修法增設死刑

2019-02-02 10:49

總統府銅綠屋頂怎來？他一句話點出國運不昌癥結

2019-02-02 09:05

韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03

國民黨世代交替不難 胡志強：大老們優雅轉身就好

2019-02-02 16:51

蔡總統開年走春發紅包 反年改團體組織如影隨形抗議

2019-02-02 10:18

韓國瑜是2020最強人選？柯P：目前是 但民調長紅難

2019-02-02 10:58

馬文君推個人貼圖 打拳擊、助理團隊、寵物都入鏡

2019-02-02 10:58

時力決策委員邱顯智得票第一 接黨主席呼聲高

2019-02-02 02:33

內政部實價登錄網頁人氣高 累積破億瀏覽人次量

2019-02-02 11:13

防止私刑正義肉搜 學者建議除通緝犯外仍應馬賽克

2019-02-02 08:59

盧秀燕拚經濟！領先六都設「台商專區」招商引資

2019-02-02 15:38

蔡英文春節狂掃15縣市發福袋 LINE還能聽見總統拜年

2019-02-02 09:16

韓國瑜選總統？朱立倫：韓市長傑出 民眾才有這樣的期待

2019-02-02 11:09

政治人物創意紅包賀年 部長化身財神爺來灑錢

2019-02-02 10:48

杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

2019-02-02 21:38

哪個部會網頁有高人氣瀏覽量？國發會網頁告訴你

2019-02-02 11:07

網紅父女檔再出招 蘇巧慧推出16款賀年LINE貼圖

2019-02-02 10:58

網拍看政治人物氣勢？韓國瑜紅包售價力壓藍營四天王

2019-02-02 11:33

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

外交部網路宣傳網紅來助攻 觸及率暴增百萬人次

2019-02-02 11:39

韓國瑜被拱2020選總統？ 周錫瑋：我支持啊！

2019-02-02 11:41

初選全民調？周錫瑋：國民黨一定要推出人民要的人

2019-02-02 12:32

外交部經營網路戰場 臉書、推特、IG齊發聲

2019-02-02 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top