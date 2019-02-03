國民黨4個太陽 過年拚場更拚人氣

外界拱高雄市長韓國瑜選總統，朱立倫（左四）認為代表韓非常傑出，「我也要加油」。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

吳敦義 鐵人行程年後直播

春節連假，國民黨志在參選總統的四個太陽，分頭參拜廟宇、全台發紅包，行程滿檔。新北市前市長朱立倫行程深入民間，立法院前院長王金平從最南端的鵝鑾鼻起跑，前總統馬英九八天三十八個行程全台走透透，國民黨主席吳敦義也首度公開鐵人行程。面對基層拱高雄市長韓國瑜投入大選的力道升溫，藍營四太陽全力拚場也拚人氣。

相較於朱立倫已宣布爭取代表國民黨參選總統，王金平可望在元宵前後宣布參選，吳敦義是否等到三月十六日立委補選完後再表態，以及馬英九進一步動向，各方關切。

朱立倫 深入民間

朱立倫春節行程目前僅公開到大年初一，多集中在北部。朱在參拜廟宇之餘，也將深入附近的市場、店家與基層互動並發紅包袋。年後的二月中旬，朱立倫將率先展開訪美，相關行程已確定。

朱立倫昨天接連到桃園市、新竹縣宮廟參拜，並發放限量紅包袋，對外界拱韓國瑜選總統，朱立倫認為，民眾有這樣的期待，代表韓國瑜非常傑出，「表示我也要加油」；他說，二○二○年最重要的是國民黨要贏，推出最能夠勝選的總統候選人。

王金平 從鵝鑾鼻起跑

王金平參拜發紅包行程，初一自最南端的鵝鑾鼻保安宮起跑，初四到高雄鳳山開漳聖王廟，初五到台中大甲鎮瀾宮，初六北返到台北市北投關渡宮、新北淡水天元宮、台北指南宮，一路北上。

吳敦義從除夕到初四，五天排了二十九個行程，先後到新北、台北、基隆、南投、彰化、高雄參拜二十八個廟宇，其中大年初三在南投和彰化，一天更達十個行程。過完年後，吳還要開網路直播，年後參選動作將更積極。

前總統馬英九（中）昨天到台南辦簽書會時表示，韓國瑜願意出來參選總統當然好。 記者周宗禎／攝影 分享 facebook

馬英九 8天38個行程

馬英九雖卸任總統，今年過年期間行程安排仍是一如以往的「總統級」，從二月三日小年夜開始到初六，總計三十八行程、參訪三十五座各地廟宇寺。另外，馬英九揮毫製作的金豬福卡，也從二月三日小年夜開始發放，除夕至初六期間，馬到全國各大廟宇上香祈福時，也將現場發送。