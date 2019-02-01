「全都因為人情」 他斷言：韓國瑜不會選2020總統

2019-02-01 13:43 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜4、5月將赴美國哈佛大學演講，韓國瑜表示，將順道到洛杉磯及舊金山訪問僑胞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近日韓國瑜受邀到美國哈佛大學演講，讓外界相當注目，因為歷年來總統參選人都曾到此地演講。而許多人質疑這是韓國瑜參選總統的準備，不過雲林農民林佳新直言，韓國瑜不會選總統，因為他要還柯文哲及王金平的人情。

在《關鍵時刻》節目中，面對主持人提問柯文哲的假想敵，韓國瑜是否會參選2020總統大選，跟韓國瑜有深厚交情的農民林佳新表示，韓國瑜是個重情重義的人。在去年九合一大選投票前夕，林佳新接到家人過世的噩耗，韓國瑜交待小舅子李明哲到林家中協助喪儀，韓國瑜也親自打電話慰問。

林佳新說，他只是一個小小的農民，韓國瑜就把他當兄弟盡心盡力，更何況在高雄市長大選中，對選戰大力協助的王金平。林佳新表示「韓國瑜不會選啦，他對王金平是絕對有情有義的人，他對柯文哲他都這麼有情有義了，你有發現說從縣市長選舉，跟你們議員選舉，他不想去管台北就不去管台北，這點他會還人家人情，這是他的特色」。

而網友看完認為「只有欠王金平人情啦！至於柯文哲也在無形中償還了吧」、「先問問當初選他出來的高雄市民是否同意再說」、「他也欠高雄市民人情，每張選票都是一個託付，我認為他放不下的」、「韓國瑜就算選上總統，也得罪高雄部份的選民，最受傷是韓國瑜本人與高雄人」、「韓市長就算要選總統，應該是2024才會去選」。