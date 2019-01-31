2020總統大選 段宜康：「英仁配」仍最合理

2019-01-31 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



蔡英文總統（右）昨天出席「新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」，表示去年底只是輸掉一場戰役，但最終會贏得戰爭。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

新北市小英之友會昨晚舉辦顧問聯誼餐會，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和立法院長蘇嘉全等人都到場。蔡總統表示，她有選得很好的時候，也有選得很不好的時候，非常感謝不論好壞都有大家作伴；去年九合一選舉失利，民進黨選得很不好，但只是輸了一場戰役，最後會贏得戰爭，希望大家不要喪氣，既然失敗就要找成功的路。

蔡英文說，她要請小英之友會的成員幫助她兩件事，第一是大家當她的分身，幫她聽、幫她說，讓更多人了解政府的政策，也把民間的聲音回饋給她；其次希望大家都能加入蔡英文LINE群組，最好也多拉親朋好友進去，以便澄清錯誤訊息，讓政府執政更順暢。

【記者丘采薇、林麗玉／台北報導】民進黨備戰二○二○受外界關注，民進黨立委段宜康昨天表示，二○二○大選，民進黨如果蔡英文總統選不上，別人也選不上。至於前閣揆賴清德是否會參選二○二○？段宜康認為，「當然確定不會。」

段宜康昨天接受廣播專訪，對「蔡賴配」的可能性，他則回應，「現實上沒有這個道理」，蔡總統二○一六年找副總統陳建仁搭檔，陳的風評很好，陳在任期間處理年改議題，蔡總統也對陳也很倚重，近日媒體討論蔡賴配、蔡柯配（台北市長柯文哲）的可能性，「把陳建仁放在哪裡？」

段宜康強調，對於二○二○大選，「英仁配」還是最合理，如果蔡選不上，別人也不可能選上。至於部分民進黨立委對「蔡賴配」情有獨鍾，他則表示，每個人都會有不同的想法。被問到賴清德近日提出制憲主張，他表示，「這就是賴清德可愛的地方，從不會去遮掩什麼。」