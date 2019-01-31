新聞眼／藍太陽機關算盡 別拖垮整黨

2019-01-31 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中



新北市前市長朱立倫（中）昨晚到台南普濟殿上香祭拜。他受訪時說，符合最多民眾支持的意見，就是最好的提名方式。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選，「太陽」各有盤算，且黨內初選提名機制渾沌不明下，提名時程可能一拖再拖，甚至可能拖到七月以後。拖的結果到底對誰有利，未必能如政治精算所料，台灣政治情勢瞬息萬變，拖到最後若成歹戲，拖垮的恐是整個黨。

黨內一直拿二○一五年總統提名為例，說明即使全民調但最後也能改。但二○一五年對國民黨言，是最不堪的初選提名經驗，要選的、該出來選的一再瞻前顧後，提名機制一改再改，最後的結果就是未選先敗。

二○○七年的總統提名，當時的馬英九即使因特別費案被起訴，但參選總統黨內無人能夠挑戰，在當時情況下，當然沒有初選的問題，但為了要提名馬英九，中常會不惜修改黨章「排黑條款」，替馬的提名排除所有障礙，事後來看，為一時利害破壞黨的規章，都引來無窮後患。

國民黨目前的三個太陽，有人挾民意，以為穩居高民調穩戰即可勝出；有人自認有天命，從籤詩到易經算命說，自認天命不可違；另有人挾黨意，自認「爭是不爭，不爭是爭」，如此持久戰下，黨內初選誰能與之爭。最糟的是為了出頭，黨機制放一旁。一旦民意反撲誰都不願讓步，最後恐也會連黨一起犧牲。

除了四個太陽相爭不下，國民黨初選提名出現另一大變數，就是「韓流」。高雄市長韓國瑜就任後，網路聲量未減。初選提名延後，一說是在等韓流滅柯Ｐ，有說是等韓流持續發揮，創造更佳勝選氛圍，一旦國民黨總統初選真相信「得國瑜者，得天下」，恐真是國民黨才有的山中傳奇了。