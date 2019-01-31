台商勸進選總統 吳敦義仍未表態

相關新聞
國民黨總統初選 林明溱開第一槍「主張全民調」2019-01-31 00:03
2020總統大選 段宜康：「英仁配」仍最合理2019-01-31 00:10
藍總統初選拖愈久 挺韓聲浪愈高2019-01-31 00:49
新聞眼／藍太陽機關算盡 別拖垮整黨2019-01-31 00:41
國民黨總統如何出線？ 朱立倫：最多民意支持最重要2019-01-30 17:18
命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面2019-01-30 16:06
柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？2019-01-30 15:52
2020大選 陳明文：黨內共識 蔡總統最具實力2019-01-30 15:49
易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內2019-01-30 15:37
韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統2019-01-30 15:30
林明溱：總統初選應全民調 民調低別硬要出來選2019-01-30 14:57
林明溱盼全民調提名總統 國民黨：等智庫研究美國初選2019-01-30 14:44
觀察站／贏民心得天下 總統戰硬道理2019-01-30 14:31
藍4個太陽 過年宮廟走春試水溫2019-01-30 14:30
府院春節不打烊 蔡蘇接地氣也衝人氣2019-01-30 14:18
「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因2019-01-30 12:31
【即時短評】蔡英文要力挽狂瀾該在意的三件事2019-01-30 12:15
【即時短評】藍天王拚初選 贏回民心才能重返執政2019-01-30 12:13
藍營四個太陽春節搶發光 王金平朱立倫衝宮廟測人氣2019-01-30 12:00
連任之路邁開步伐 蔡英文過年走春拜廟衝人氣2019-01-30 11:40
南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定2019-01-30 11:34
段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上2019-01-30 11:10
卓榮泰稱「兩岸絕不是一家親」 柯文哲：不同人有不同政治主張2019-01-30 07:56
最壞的狀況已過去… 蘇嘉全直言「不可能換掉蔡英文」2019-01-30 00:08
藍兩太陽台商餐會較勁 吳敦義慶生 王金平喊「愛拚一定贏」2019-01-30 00:04
2020朱韓配？ 朱立倫：一切歡迎2019-01-30 00:01
熱門文章
華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」2019-01-30 13:32
六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議2019-01-30 16:01
高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行2019-01-30 08:07
孫大千酸陳明通 也湊熱鬧搭「韓流」政令宣導2019-01-30 08:37
中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？2019-01-30 08:00
唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」2019-01-30 10:03
劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住2019-01-30 09:00
柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！2019-01-30 15:33
遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作2019-01-30 17:13
南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定2019-01-30 11:34
韓國瑜證實高市社會局長 國民黨前副祕書長葉壽山出任2019-01-30 15:10
若藍軍攻下新北或台南立委 李俊毅：韓國瑜必選20202019-01-30 09:28
香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員2019-01-30 20:18
馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？2019-01-30 15:23
【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？2019-01-30 14:35
拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙2019-01-30 12:40
「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點2019-01-30 16:24
丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失2019-01-30 17:10
香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問2019-01-30 22:38
蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴2019-01-30 15:57
王世堅：騙子目標是組詐騙集團 柯文哲一定會組黨2019-01-30 09:27
蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」2019-01-30 16:46
市場拜票遇鄭世維 余天：我比較怕他找韓國瑜掃街2019-01-30 10:19
高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃2019-01-31 00:27
張善政談資安遭打臉 找專家對談直播激盪火花2019-01-30 22:07
韓國瑜港都認助3學子 自嘲年紀大找到工作要回饋2019-01-30 18:01
民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高2019-01-30 09:23
蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭2019-01-30 20:16
「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因2019-01-30 12:31
段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上2019-01-30 11:10
陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人2019-01-30 17:08
蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞2019-01-30 16:37
影／韓粉太瘋狂 李佳芬：誠懇拜託大家不要造神2019-01-30 16:58
謝龍介挑戰立委補選 輔選軍韓國瑜、陳其邁再戰第二回合2019-01-30 11:24
柯流和韓流哪裡不同？ 柯文哲：台灣進入極端政治2019-01-30 08:06
跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長2019-01-30 19:48
影／前香港馬會人員拜訪 韓國瑜：推賽馬成功有3千億稅收2019-01-30 18:08
退休警消再掛白布條抗議 葉毓蘭：會像搞革命拆了再掛2019-01-30 11:40
搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準2019-01-30 17:56
全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保2019-01-30 21:12
留言