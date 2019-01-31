親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節連假哪裡趣
政治
軍事
綜合

台商勸進選總統 吳敦義仍未表態

2019-01-31 00:16聯合報 記者王寓中／台北報導

前海基會董事長江丙坤追思紀念會昨天舉行，國民黨主席吳敦義（見圖）到場致意。 記者...
前海基會董事長江丙坤追思紀念會昨天舉行，國民黨主席吳敦義（見圖）到場致意。 記者曾吉松／攝影
分享

國民黨主席吳敦義昨天過七十一歲生日，台商大老特別替吳敦義舉辦壽宴，席間台商大老也正式勸進吳敦義參選總統，但吳敦義仍未表態。

台商昨天參加海基會前董事長江丙坤的追思紀念會，會後台商再特別幫吳敦義舉辦正式的壽宴，出席的有近三十位重量級的台商會長，包括大陸全國台企聯創會會長張漢文、前會長郭山輝、現任會長王屏生及中常委江碩平等。

據了解，餐會上台商大老正式勸進吳敦義參選總統，但吳敦義仍未表態。

吳敦義台商海基會

相關新聞

國民黨總統初選 林明溱開第一槍「主張全民調」

2019-01-31 00:03

2020總統大選 段宜康：「英仁配」仍最合理

2019-01-31 00:10

藍總統初選拖愈久 挺韓聲浪愈高

2019-01-31 00:49

新聞眼／藍太陽機關算盡 別拖垮整黨

2019-01-31 00:41

國民黨總統如何出線？ 朱立倫：最多民意支持最重要

2019-01-30 17:18

命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

2019-01-30 16:06

柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

2019-01-30 15:52

2020大選 陳明文：黨內共識 蔡總統最具實力

2019-01-30 15:49

易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

2019-01-30 15:37

韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

2019-01-30 15:30

林明溱：總統初選應全民調 民調低別硬要出來選

2019-01-30 14:57

林明溱盼全民調提名總統 國民黨：等智庫研究美國初選

2019-01-30 14:44

觀察站／贏民心得天下 總統戰硬道理

2019-01-30 14:31

藍4個太陽 過年宮廟走春試水溫

2019-01-30 14:30

府院春節不打烊 蔡蘇接地氣也衝人氣

2019-01-30 14:18

「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因

2019-01-30 12:31

【即時短評】蔡英文要力挽狂瀾該在意的三件事

2019-01-30 12:15

【即時短評】藍天王拚初選 贏回民心才能重返執政

2019-01-30 12:13

藍營四個太陽春節搶發光 王金平朱立倫衝宮廟測人氣

2019-01-30 12:00

連任之路邁開步伐 蔡英文過年走春拜廟衝人氣

2019-01-30 11:40

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上

2019-01-30 11:10

卓榮泰稱「兩岸絕不是一家親」 柯文哲：不同人有不同政治主張

2019-01-30 07:56

最壞的狀況已過去… 蘇嘉全直言「不可能換掉蔡英文」

2019-01-30 00:08

藍兩太陽台商餐會較勁 吳敦義慶生 王金平喊「愛拚一定贏」

2019-01-30 00:04

2020朱韓配？ 朱立倫：一切歡迎

2019-01-30 00:01
看更多

熱門文章

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行

2019-01-30 08:07

孫大千酸陳明通 也湊熱鬧搭「韓流」政令宣導

2019-01-30 08:37

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

唐鳳家暴女友導火線 餵髒水及發霉食物給毛小孩稱「實驗觀察」

2019-01-30 10:03

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

2019-01-30 09:00

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

韓國瑜證實高市社會局長 國民黨前副祕書長葉壽山出任

2019-01-30 15:10

若藍軍攻下新北或台南立委 李俊毅：韓國瑜必選2020

2019-01-30 09:28

香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18

馬英九說會害怕韓國瑜選總統 韓訝異回：他說了嗎？

2019-01-30 15:23

【重磅快評】韓國瑜彎弓 哈佛講台射日？

2019-01-30 14:35

拿下立委補選必選2020？ 韓國瑜：李俊毅可改名李半仙

2019-01-30 12:40

「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24

丁守中今重新勘驗選舉人名冊 這2投開票所發現60疏失

2019-01-30 17:10

香港馬會人員來拜會？ 韓國瑜：前董事自掏腰包來訪問

2019-01-30 22:38

蔡正元：費正清中心對國民黨不友善 韓國瑜深入虎穴

2019-01-30 15:57

王世堅：騙子目標是組詐騙集團 柯文哲一定會組黨

2019-01-30 09:27

蘇貞昌視察高鐵「高鐵要謝謝民進黨」

2019-01-30 16:46

市場拜票遇鄭世維 余天：我比較怕他找韓國瑜掃街

2019-01-30 10:19

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

張善政談資安遭打臉 找專家對談直播激盪火花

2019-01-30 22:07

韓國瑜港都認助3學子 自嘲年紀大找到工作要回饋

2019-01-30 18:01

民進黨要推新決議文 吳子嘉：恐讓兩岸風險提高

2019-01-30 09:23

蔡總統： 我們輸了戰役 但會贏得戰爭

2019-01-30 20:16

「龍介仙」也扯進藍營四個太陽之爭？ 民進黨揭背後原因

2019-01-30 12:31

段宜康：民進黨2020若蔡英文選不上 別人也選不上

2019-01-30 11:10

陳明通與高嘉瑜拚網紅 收看直播不到200人

2019-01-30 17:08

蔡英文說不讓小燈泡犧牲 受害醫師娘懇求兌現承諾補洞

2019-01-30 16:37

影／韓粉太瘋狂 李佳芬：誠懇拜託大家不要造神

2019-01-30 16:58

謝龍介挑戰立委補選 輔選軍韓國瑜、陳其邁再戰第二回合

2019-01-30 11:24

柯流和韓流哪裡不同？ 柯文哲：台灣進入極端政治

2019-01-30 08:06

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

2019-01-30 19:48

影／前香港馬會人員拜訪 韓國瑜：推賽馬成功有3千億稅收

2019-01-30 18:08

退休警消再掛白布條抗議 葉毓蘭：會像搞革命拆了再掛

2019-01-30 11:40

搭高鐵曾被罰 蘇貞昌：高鐵的規矩和堅持提升台灣水準

2019-01-30 17:56

全世界都在看 韓國瑜想推「Made in Kaohsiung」品保

2019-01-30 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top