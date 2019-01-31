台商勸進選總統 吳敦義仍未表態

2019-01-31 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



前海基會董事長江丙坤追思紀念會昨天舉行，國民黨主席吳敦義（見圖）到場致意。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

國民黨主席吳敦義昨天過七十一歲生日，台商大老特別替吳敦義舉辦壽宴，席間台商大老也正式勸進吳敦義參選總統，但吳敦義仍未表態。

台商昨天參加海基會前董事長江丙坤的追思紀念會，會後台商再特別幫吳敦義舉辦正式的壽宴，出席的有近三十位重量級的台商會長，包括大陸全國台企聯創會會長張漢文、前會長郭山輝、現任會長王屏生及中常委江碩平等。

據了解，餐會上台商大老正式勸進吳敦義參選總統，但吳敦義仍未表態。