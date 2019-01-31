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國民黨總統初選 林明溱開第一槍「主張全民調」

2019-01-31 00:03聯合報 記者江良誠王寓中綦守鈺修瑞瑩／連線報導

國民黨主席吳敦義（右）曾任南投縣長，選舉期間也到南投幫林明溱（左）拚連任，但林呼...
國民黨主席吳敦義（右）曾任南投縣長，選舉期間也到南投幫林明溱（左）拚連任，但林呼籲總統人選以全民調決定，和黨中央拋出的美式初選不同調。 圖／聯合報系資料照片
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民調低的人 就不要選了」

明年總統大選，國民黨內四個太陽之爭讓基層憂慮。針對人選產生機制，南投縣長林明溱昨天開出第一槍，建議年後趕快舉行全民調決定黨提名人，民調低的人就不要選了，其他的美式初選等方式讓選民印象壞透，忽視民意耍花招會被選民看破手腳。

國民黨中央黨部仍表示，依黨內提名辦法規定，總統候選人的提名，就是黨員投票占百分之三十、民調占百分之七十之結果，決定提名名單，除非中常會或全代會通過新的辦法，否則一切就是按黨的機制。

國民黨主席吳敦義曾任南投縣長，選舉期間也到南投縣幫林明溱拚連任，林明溱昨天與媒體座談暢談總統人選全民調理念，和黨中央拋出的美式初選設計不同調。他說，實在是因為對總統選情太焦慮。

林明溱說，去年九合一大選，國民黨拿下十五個縣市長，選舉大勝並非選民挺國民黨，而是民進黨做得太爛導致反彈；國民黨不能錯判民意，更不能自滿，若重演黨內惡鬥會被看破手腳，失去中央執政機會。

林表示，全民調是推舉黨內總統人選最好的辦法，他呼籲全民調並沒有和其他縣市長討論過，只是個人看法，不過，他在北、中、南聽到的基層聲音都一樣，「希望國民黨團結，推出會當選的人」。

至於初選時程，國民黨組發會主委李哲華表示，既然上周吳敦義已裁示智庫研議李昭平提案可行性，總是要等智庫評估後，看常會要不要接受，若接受再依常會決議規畫，一切等智庫研究結果，看常會做成的決議而定。他並表示，四年前國民黨情況更糟，但總統初選也是四月才公告、五月領表，「那時候都不急，今年為什麼要特別提前？」

朱：最多人支持 就是最好的提名

新北市前市長朱立倫昨天到台南與咖啡農座談，針對南投縣長林明溱建議國民黨總統人選應以全民調決定，朱立倫表示，符合最多民眾支持的意見，就是最好的提名方式。

朱立倫說，國民黨是一個民主政黨，雖然各種聲音都有，但大家的共識就是希望用公平、公開與透明的方式，盡快提出一位符合民意的人選，黨內團結一致支持才是重點；相信黨中央有所想法，也盼能採取最公平的初選機制。

國民黨民調林明溱吳敦義

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