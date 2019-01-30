府院春節不打烊 蔡蘇接地氣也衝人氣

蔡英文總統春節將到各縣市走春拜廟發紅包，衝人氣也為2020連任鋪路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年過年有九天年假，府院不休息，蔡英文總統將到各縣市走春拜廟發紅包，衝人氣也為2020連任鋪路；行政院長蘇貞昌繼續衝衝衝，指示部會首長過年要維持「假日門市」的概念，不能因此休假懈怠。

蔡空陸並重 走春拜年發紅包

九合一敗選後，蔡總統行事作風大不同，透過網路社群及頻繁下鄉，「空陸並重」與民眾搏感情衝人氣。總統府發言人張惇涵說，蔡總統近期下鄉，都是用最低維安不擾民、以最近距離跟民眾互動，有時在民眾家中聊天，或主動出擊前往西門町吃小吃與民眾互動合照，更透過黨內立委安排，到台南、嘉義及高雄拜訪民眾。

張惇涵說，蔡總統主要會與民眾分享，政府最近做了什麼事，也聽取各行各業的建議。行程結束後，總統會就民眾意見與行政部門討論，或許相關建議將來可能變成實際政策。

距離總統大選僅剩一年，民進黨人士表示，過去政府做了很多，但民眾不了解，對政府信任度自然不足；現在蔡總統親自與社會溝通，簡單來說就是「接地氣」，民眾會逐漸對民進黨有不同觀感。

蘇「假日門市」 部會首長不能懈怠

行政院長蘇貞昌今天出席第31屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮。春節將至，他指示部會首長過年維持「假日門市」概念，不能因此懈怠。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

至於蘇貞昌方面，春節繼續衝衝衝，要求相關部會首長要有「假日門市」的概念，不能因此休假。行政院發言人Kolas Yotaka表示，這並非表示部會首長或公務員春節不休假，而是要求首長事先做好人力和物力配置，以因應春節需求，例如交通春節疏運、內政部警力配置、農委會防疫工作等，首長要負起督導責任。她也預告，蘇貞昌春節期間不可能放鬆，定是督導相關業務，另外，蘇貞昌大年初一起會到北部廟宇走春拜年發紅包。

蘇貞昌上周到銀行視察臨櫃業務，今天下午馬不停蹄前往桃園機場、高鐵行控中心和高公局北區交控中心視察春運準備與慰問工作人員，都在為春節假期做準備。