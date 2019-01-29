觀察站／組黨問鼎？ 柯文哲的兩難

2019-01-29 00:14 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



台北市長柯文哲。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 柯文哲子弟兵陳思宇在立委補選慘敗後，建議柯文哲組黨的聲音不小，柯文哲還是不願意表態。不論最後柯文哲的決定為何，都注定是兩難。

柯文哲說陳思宇欠缺政黨資源才落敗，其實只說對了一半。在台北市，柯文哲掌握的資源，比起藍綠兩黨毫不遜色；但沒有政黨奧援的關鍵在於，當要打選戰時，不是招降納叛，就得找藍綠圈子外的人。更進一步說，就是只能「拉伕」，很難有系統找出適當的人參選。同樣是白色力量，柯文哲能贏，陳思宇卻輸，就是人選問題，其直接根源就在於人才庫的匱乏。

再從現實面來看，柯文哲要參選總統，靠自己的人氣和民眾對傳統政黨的反感，不是完全沒有機會；但如果真的勝選，柯文哲最大的議題就是「如何執政」。中央層級的執政和地方政府不同，絕不是讓民代雨露均霑就可討到好處；中央執政團隊更靠廣大的人才庫支撐，民進黨有三十年根基，兩次執政都還顯得人才捉襟見肘，柯文哲要說服選民自己有執政能力，強大的團隊後盾必不可免。最低限度，也必須取得和其他政黨合作。

只是在現有情況下，柯文哲要和藍綠合作的機會都不大，因此自己組黨看來是最具可行性的選擇。但組黨問題也不少，首先是柯文哲的人氣，很大一部分來自「不藍不綠」，一旦組黨，自己再批判「政黨之惡」的戰略制高點也就隨之消失了。

第二，組黨總要有人入黨。如果柯黨的主力是傳統藍綠政治人物，那與他口中所稱的「垃圾不分藍綠」又有何不同？且有這麼多藍綠實力派人物願意加入嗎？若是以非藍非綠的政治素人為主，是否能經過嚴苛的選戰考驗，也大有問題。而且一旦組黨，就無法掌控入黨者的素質，只要柯黨員出包，勢必被放大檢視，也將加速柯文哲人氣的耗損。

柯文哲或許想複製宋楚瑜在二○○○年總統大選旋風，但要知道，宋楚瑜當年人氣，絲毫不下今日的柯文哲，還有一批以省府為基底的藍營民代、技術官僚作後盾。且即使是宋楚瑜，當年也以敗選作收，若真要參考歷史，柯恐怕得好好思量了。