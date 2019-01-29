蔡總統致函教宗「中國未放棄武力侵台」

2019-01-29 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 、鄭媁／台北報導



蔡英文總統日前致函教宗方濟各，質疑中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 教宗方濟各今年元旦發表二○一九世界和平日文告，主題為「良好的政治是為和平服務」。日前蔡英文總統致函方濟各，信中特別提到，「中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間，矮化我們的國家地位。」但她相信，和平精神必能超越暴力。

朱立倫：盼對岸尊重中華民國存在事實

二○二○年總統大選藍綠備戰，可能參選者的兩岸論述與立場各方關注。新北市前市長朱立倫昨天出席活動時重申，希望對岸能尊重中華民國存在的事實，尊重我們民主自由的生活方式；兩岸應相互尊重、交流，「讓民眾能賺大錢、過好日子，這才是我們需要的領導人」。

新北市前市長朱立倫昨晚出席「大成集團北區聯合尾牙」，致詞時台下有民眾高喊朱總統好。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

蔡總統在致方濟各的函件中指出，二○一八年六月她接受「法新社」專訪，被問及有關中國不斷打壓台灣的看法時，她回應，若要用兩個字形容台灣，最貼切的字眼是「堅韌」，這並不表示台灣有實力與對岸進行軍備競賽或貿易戰爭，「而是因為我們堅信民主與人權的價值，終將引領我們走向康莊大道。」

蔡總統說，身為國家領導人，為台灣找到生存發展的空間乃當務之急的責任，她表示，中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間，矮化我們的國家地位。

大成集團昨晚在台北維多麗亞酒店舉辦尾牙，朱立倫出席致詞時，台下有民眾高喊「朱總統好」，現場氣氛熱絡。

至於於訪美行程，朱立倫說，目前仍是草案規畫階段，預計將從新創經濟著手；在新創經濟部分，矽谷及美國扮演很重要的領導角色，「多去了解對台灣新創經濟發展的助益」。