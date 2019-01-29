民進黨4月提名總統候選人 國民黨還在喬規則

2019-01-29 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 、鄭媁／台北報導



民進黨主席卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

卓榮泰：民進黨一定提名自己的人

民進黨主席卓榮泰昨天首度透露民進黨備戰二○二○大選節奏，預計三月十六日第二波立委補選後的一個月內、即四月中旬，將確定民進黨提名的總統候選人。至於白綠有無合作的可能？卓榮泰強調，「二○二○總統這一局沒有任何討價還價的空間，（民進黨）一定提名自己的人」。

相較於民進黨對總統大選提早部署，國民黨則可能四、五月才啟動提名程序。昨天國民黨也確定，由於黨主席吳敦義交辦智庫研議中常委提案的「美式初選精神」制度，將待評估報告出爐後，再討論是否採用新的初選方式。至於總統提名是否提前，黨內看法仍分歧。

卓榮泰昨天接受廣播專訪，被問及行政院前院長賴清德主張制新憲、台獨，蔡英文總統競選連任是否仍可能與賴搭檔競選？卓榮泰回應，賴清德是民進黨員，要服膺民進黨的黨綱與「台灣前途決議文」，裡面清楚規定台灣是獨立的國家，改變現狀要二三○○萬人公投決定，「賴清德不會超越這樣的範圍」。

卓榮泰說，目前民進黨有五十位區域立委，席次都必須全力維護，盡量朝向快速決定，但不是現任優先；至於非民進黨席次部分，將採取合作及協調方式。

關於白綠是否合作，卓榮泰表示，民進黨為了台灣整體利益可以跟任何人合作，若違背了台灣利益，合作的可能性就很低；他並提醒，柯文哲應該想想什麼對台灣的整體利益最有效，是分散力量，還是像民進黨這樣以本土政權為主的力量，應以大戰略來規畫；卓榮泰還說，若民進黨敗給國民黨，「接下來共產黨可能就進來了。」

對於紛擾多時的國民黨總統初選機制，已表態角逐黨內總統提名的朱立倫說，黨內初選只是過程，最重要的是公平公開透明，選出最具有民意的總統候選人，國民黨目標是贏得二○二○大選。

國民黨總統初選機制和時程未定，對有人憂心最後提名時程會不會太晚，國民黨組發會主委李哲華說，按上一次總統初選的時程，約在四月公告、五月初領表登記，「以前不覺得晚，現在怎又會太晚？」

但藍委賴士葆認為，挑戰者需要更多時間準備競選，總統初選方案當然要盡可能提早拍板，且「過程也很重要」，因此，分區舉辦辯論會是必要的，如此產生的候選人才具有戰鬥力。藍委李彥秀則建議，黨部對總統提名時程應抱持彈性調整空間，因應情勢的變化。

藍委陳學聖則建議，三月的立委補選前，黨中央可先就有意爭取提名的候選人取得共識，預計立委提名在四月底就能完成，總統則到六月確定人選，「總要讓候選人有至少三個月時間準備」。