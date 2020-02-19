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中國釋善意 696項美國商品免加徵關稅

世界日報 / 記者李仲維／北京19日電

中美經貿第一階段協議14日生效，中國國務院關稅稅則委員會18日發布公告，展開對美國加徵關稅商品市場化採購排除工作，可申請排除商品清單涉及自美國進口的豬肉、牛肉、大豆、原油及和新冠肺炎病毒防疫所需的醫療設備等696項商品。

國務院昨公布對美國加徵懲罰性關稅的可申請排除商品清單。此一加徵關稅措施是在中美貿易戰期間實施的。公告指出，自3月2日起，國務院關稅稅則委員會接受中國境內企業申請，對相關企業符合條件、按市場化和商業化原則自美國採購的進口商品，在一定期限內不再加徵對美301條款反制關稅，自核准之日起有效期一年，支持企業基於商業考慮從美進口商品。

國務院關稅稅則委員會6日已發布公告稱，調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施，自2月14日13時1分起，2019年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。

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