陸釋善意 696項美國商品免加徵關稅

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導

中美經貿第一階段協議十四日生效，大陸國務院關稅稅則委員會昨日發布公告，展開對美國加徵關稅商品市場化採購排除工作，可申請排除商品清單涉及自美國進口的豬肉、牛肉、大豆、原油及和新冠肺炎病毒防疫所需的醫療設備等六九六項商品。

大陸國務院昨公布對美國加徵懲罰性關稅的可申請排除商品清單。此一加徵關稅措施是在中美貿易戰期間實施的。公告指出，自三月二日起，大陸國務院關稅稅則委員會接受大陸境內企業申請，對相關企業符合條件、按市場化和商業化原則自美國採購的進口商品，在一定期限內不再加徵對美三○一條款反制關稅，自核准之日起有效期一年，支持企業基於商業考慮從美進口商品。

大陸國務院關稅稅則委員會六日已發布公告稱，調整對原產於美國約七五○億美元進口商品的加徵關稅措施，自二月十四日十三時○一分起，二○一九年九月一日起已加徵百分之十關稅的商品，加徵稅率調整為百分之五；已加徵百之五關稅的商品，加徵稅率調整為百分之二點五。

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