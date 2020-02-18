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民主黨也認同！波洛西：選華為就是選專制

聯合報 / 記者張聲肇／綜合報導
美國眾議院議長波洛西十六日在德國慕尼黑演講時說，選擇華為公司產品就是選擇專制。（美聯社）
美國眾議院議長波洛西十六日在德國慕尼黑演講時說，選擇華為公司產品就是選擇專制。（美聯社）

美國眾議院議長波洛西十六日在慕尼黑演講時表示，選擇中國大陸華為公司產品，任中國霸占５Ｇ通訊領域，就是「選擇專制，不要民主」。

波洛西這一強烈表態，顯示對華為的懷疑以及對中共的不信任，是美國社會一大共識，更是民主黨和川普總統主導的共和黨之間，罕見的共同立場。

波洛西在慕尼黑安全會議上說，「（選擇華為）就是發展資訊高速公路時，選擇專制而不要民主，也就是根據中國人的做事方式，讓國家警察藏進每個消費者的口袋，如果你要問有無替代方案，我可以告訴你，資訊高速公路不應中國化，而應國際化」。

波洛西說：「為什麼我們要讓中國指揮資訊高速公路交通的未來？國安要付出很大的代價，經濟、價值和治理都要付出很大的代價。我們兩黨支持這樣的立場，原因在此。這不是經濟優勢的問題，而是迫切的價值觀問題，是專制對比民主的問題。我們選擇民主。」

波洛西曾在同一論壇警告西方盟國，華為是「最邪惡的侵略」，能閃則閃，盡量避開。

美國政府和國會高層這些發言，緊隨司法部新提出對華為的指控，凸顯美國朝野提防中國「野心」的共識。

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