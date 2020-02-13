改變立場 美國防部支持限制華為

多家媒體12日報導，國防部擬支持對華為的限制，一改先前反對的立場，商務部可望祭出規定，而美企將更難熬過目前對華為的出口禁令。早前白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)11日指控，中國通信巨擘華為能夠利用其供應全球的次世代無線網路與其他系統，秘密收集敏感資訊。

情報官員長期私下透露，華為有所謂的後門，可以讓該公司取得流經其建造和經營網路的數據；不過情報官員公開場合多半表示，華為可能為中國官員提供捷徑以取得各種數據，但卻無實質證據。

歐布萊恩11日在華府智庫「大西洋理事會」(The Atlantic Council)論壇表示，美國有證據指華為能夠從其供應全球的系統「取得個人敏感資訊」。

他指出：「這點令人擔憂，因為中國企業依法必須遵從中國共產黨的指令。就戰略層面而言，我們看到一間公司能夠利用市場地位，接近中國共產黨的目標。」

商務部原計畫進一步限制美國企業供貨華為，但內部出現歧見，未能推動。

而國會山莊報(The Hill)12日援引知情人士說法指，原本持反對態度的國防部考慮轉向，將於月底舉行的部長級跨部會會議，應會討論此項議題。報導指，國防部改變立場將讓商務部得以推進之前提議的限制規定；知情人士稱，情況並沒有太大改變，是國防部的決策者改變立場。

商務部、國防部等其他部門副官層級會議12日討論此案。商務部長羅斯(Wilbur Ross)、國防部長艾思博(Mark Esper)和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)預計28日討論對中國和華為的技術出口限制。

政治新聞Politico網站12日據五名消息人士，國防部打算改變先前反對美國對華為擴大出口管制的立場；其中一人表示：「這些事實沒太多變動，改變的是國防部的決策者。」

消息人士指出，國防部最初反對對華為實施限制，是因為擔心此舉恐不利美國半導體企業維持業界優勢；不過國防部資深政策官員魯德(John Rood)駁回這些顧慮。

國防部轉而支持管制，將使商務部得以繼續最初提出的規定，美國企業將更難熬過原本已對華為實施的禁售令。

目前商務部正在評估其他提案，以控管美企出口任何產品給華為，這項提案將擴大現行規定。

此外，華爾街日報日前報導國安官員指華為可透過專供執法機構使用的「後門」，暗中進入全球各地的行動通訊網路，美國試圖說服盟國，在建置5Ｇ網路時不要使用華為設備；國安官員說，情報顯示，華為已擁有這個秘密能力10多年，但華為否認。

根據國務院12日提供的逐字稿，國務卿龐培歐接受「華盛頓觀察」電台採訪時雖未點名華為，但表示需要注意系統中是否存在中國大陸技術所帶來的風險，這可能讓中共得以獲取美國公民機敏資訊；美國已走遍世界，告訴其他國家與區域，他們同樣需要注意此問題。