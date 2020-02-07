陸不再是美最大貿易夥伴

數據顯示，由於美國和其他國家的爭端導致美國進出口下降，美國去年貿易逆差六年來首次縮小，且中國大陸也不再是美國的最大商品貿易夥伴，顯示關稅戰持續重塑美國與經濟夥伴之間的關係。

美國商務部5日表示，去年全年商品與服務貿易逆差比前年縮小1.7%至6,168億美元；出口下滑0.1%，為2016年來首見下降，進口也減少0.4%。總體貿易逆差下降了1.7%。

華爾街日報指出，中國大陸去年也不再是美國最大的商品貿易夥伴，排名降至第三，位於墨西哥和加拿大之後。美國去年對陸的商品貿易逆差縮減17.6%，成為3,456億美元，為2014年以來最低。墨西哥則成為美國最大的商品貿易夥伴。

去年美國與越南商品貿易總額的增幅，也快於美國與任何一個大型貿易夥伴的增幅。

Amherst Pierpont證券公司首席經濟學家史坦利（Stephen Stanley）說「去年的多數貿易波動都是短期的」，例如企業爭相在關稅上調前完成進口，「（貿易政策的）總體影響可能要在幾年內才會顯露」。

美中1月簽署了第一階段貿易協議，意味著歷時兩年的貿易戰暫時停火，但美國仍保留對約3,700億美元大陸商品加徵的關稅，上述數據也未反映新型冠狀病毒疫情爆發的影響；這波疫情可能會在未來幾個月擾亂旅行和全球供應鏈。

美國去年出口數據還受到其它因素的干擾，包括去年波音公司的737 MAX飛機遭停飛等。

美國去年12月商品和服務貿易逆差較11月擴增11.9%，經季節因素調整後的逆差額為488.8億美元。出口成長0.8%，但進口增幅更大，較11月增加2.7%。