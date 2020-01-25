中美首階段貿易協議簽了，美企卻「近中遠台」...台商的新出路是？

中國大陸副總理劉鶴（左）與美國總統川普（右）十五日在白宮簽署第一階段貿易協議後，彼此握手慶祝。 路透 分享 facebook

摘要 1.中國未來最重要的關鍵字已轉為「市場」和「消費」，台商正確的思考方向、可以做的事、可去的地點是什麼？ 2.台商去東南亞找不到定位，作者認為有3個替代方案。

上週最大的事件，是中美貿易戰開打一年多，終於簽訂第一階段貿易協議，中國除了承諾增加對美採購2千億元，並將加強保護智慧財產權，不再強制外商技術移轉，並移除金融服務業限制。

大部分台灣人對此新聞沒有什麼感受，主要看法就是美國贏了，中國輸了，台灣應繼續「聯美制中」，中國經濟危機四伏，台灣應遠離中國市場。

美國企業因為這個協議，反而和中國走得更近，台灣卻更加遙遠。由於大陸開放外資金融機構可以成立控股證券公司，並保障外資投資者權益，不少外商都摩拳擦掌，目前已有香港、日本、瑞士和美國的合資證券公司成立。

中國大陸經濟真的要完蛋了嗎？我們來看一個數據：富比士雜誌上週公布2020年台灣50大富豪榜，頂新成為新台灣首富，郭台銘掉到第4名。

頂新反映的是中國消費市場的潛力。頂新去年市值成長33%，目前市值約3100億台幣；旺旺去年市值成長42%，目前市值3350億台幣。但這兩家其實業績成長基本持平，只能說中國錢太多，資本市場進入爆發期，去年上海A股漲26%，深圳A股漲37%，台股漲23%。

去年茅台市值漲了89%，從7524億衝到1.42兆人民幣，和台積電有得比。川普威脅要把在美國上市的中國企業下市，但習近平馬上搞了一個「科創板」，短短7個月，市值已超過1兆人民幣，吸引了大量優質的新興科技企業上市。

台灣應感到惋惜嗎？是我們自己把機會拱手讓人。5年前，中國大陸「特批」了三張台資控股的合資證券執照，甚至在香港之前，後來由於太陽花學運，服貿協議停擺，沒有實現。如今即使大陸再開放給台灣，我們也沒有機會，因為市場太競爭了，很多產業都如此。

週末我參加一場座談，訪問一位大陸台商。他就表示大陸市場水太深，不是一般台商可以參與的，特色包括年輕化、下沉市場（三、四、五線城市）、電商、速度、本土品牌（如瑞幸咖啡）和資本募集能力。台商只能尋找還沒有開拓的利基市場，例如三、四線城市，或因為一帶一路而受惠的西部城市。

著名的傢俱賣場特力最近撤守中國大陸，因為過去15年只有2年獲利，總裁何湯雄2017年親自移居上海，但仍然無法追上中國大陸零售市場的變化速度，他說傳統的商業模式已徹底被電商顛覆，「我所認識的時代已經結束了，不要以為自己都懂，如果說在地化經營，無法判斷變化，不如不要做了」。

台灣人對中國大陸的認知仍然留在過去生產製造的階段，殊不知未來最重要的關鍵字早已轉為「市場」和「消費」。台商正確的思考方向是「WHAT」（做什麼）和「WHERE」（去哪裡），可以做的事情包括生產、市場和研發，可去的地點則有台灣、中國大陸、歐美、東南亞和其他市場。

用這個架構來分析，就可了解台商的選擇實在不多。舉例來說，「中國工廠」已變成「中國市場」，但台灣卻很難在大陸插旗。如果你把它換成「美國市場」、「東南亞市場」，請問有幾家台商成功？鴻海和台塑在美國投資，也只有工廠；至於東南亞，市場早已被中資占領，並且走向線上，新加坡Lazada、印尼Tokopedia，這些獨角獸電商大股東都是阿里。

最近參加一個創業大賽，第一名新創企業的產品是「智慧製造」解決方案，專門提供給工廠使用，他們最大的市場在中國大陸，我問創辦人原因，他說中國由於人口紅利不再、人工智能突飛猛進，最近政府積極鼓勵「智能製造」。川普猛打「中國製造2025」，但大陸努力轉型、只做不說。台灣呢？製造業已外移；至於東南亞製造因為人工便宜，仍然走傳統模式，沒有轉型智慧化。

我聽了很震驚，套一句特力總裁的話，「我們所認識的時代已經過去了」。未來中國大陸的2個關鍵字：「消費市場」和「智慧轉型」，大部分台商都失之交臂，我們只會嘲笑中國大陸，但自己卻找不到新方向。

政府力推的「新南向政策」，仔細分析就知道問題重重，台商去東南亞找不到定位，但替代方案又為何？我認為有以下3個：

第一是去其它東南亞以外的國家。台泥過去2年，接連完成土耳其和葡萄牙布局，最近又進軍非洲象牙海岸，令人大開眼界，他們不只是製造策略，也同時進軍當地市場。成霖併購墨西哥公司，福懋前進瑞士，都是很好的例子。

第二是用電商翻轉台灣產業。中國大陸咖啡店新秀瑞幸，靠電商和無人零售，已有4500家分店，超越星巴克4300家；同樣台灣的路易莎咖啡，去年開店數489家，超越星巴克480家。路易莎雖然不是用電商策略，但證明後進者一樣可以以新商業模式，翻轉產業，顛覆龍頭，台灣有很多產業都存在這種「虛實融合」（OMO）商機。

第三是以「整合力」進軍大陸市場。台商雖然不能深耕中國市場，但可以整合創新商業模式和全球元素，作為一個「全球創意資源整合者」，和大陸業者合作，輸出Know-how，協助他們成長，這就是生產和市場外的第三條路，機會在大陸，我已看到一些成功範例。

簡單的說，台灣最大的機會，不在台灣，而在全世界；不是「機會財」和「管理財」，而是「創新財」和「整合財」。

探索未來，前進世界，請把「新南向政策」改為「新世界戰略」！

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