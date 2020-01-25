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美國放話 擴大限縮華為

2020-01-25 01:50經濟日報 編譯簡國帆／綜合外電

美國商務部長羅斯表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。 歐...
美國商務部長羅斯表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。 歐新社
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美國商務部長羅斯表示，美國近期將推出新規定，對華為的美國供應商施加更多限制。

羅斯23日在達沃斯的世界經濟論壇接受彭博資訊訪問時說：「正在研擬相關事宜，近期就會推出。」商務部發言人則說，將在準備就緒時發布公告。

羅斯表示，美國的最終目標並非切斷華為與所有美國供應商的關係，而是保護國家安全。他說，美中並未在第一階段貿易談判討論對華為的供貨限制，下一步討論也還沒啟動，「我們目前沒有特別打算在第二階段談判討論這個問題」。

高通總裁艾蒙日前在世界經濟論壇場邊接受日經新聞訪問時也說，該公司申請供貨華為的許可，迄今都未收到任何回應。

羅斯稍早說，華為一直鼓勵美國企業繞過供貨規則，「這是非常危險的做法」。

一些美國企業已藉由引用約束美國政府出口管制能力的規範，繼續供貨給華為。根據規定，若這些公司能證明相關產品的多數生產過程都是在美國境外，就能得到一些豁免。目前的門檻是75%的生產在海外進行，而政府正在討論把這個比率提高到90%。彭博報導，商務部正在考慮另一項針對直接供應產品的新規範，可能在幾周內走完流程；該規則將適用於在美國設計、但完全在海外生產的產品。美國去年以國安威脅為由，把華為列入貿易黑名單。

貿易戰華為

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