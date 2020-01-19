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IMF：美中簽協議 不確定性猶存

2020-01-19 00:09聯合報 編譯湯淑君／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。（路透）
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。（路透）
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國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，美中簽署第一階段貿易協議後，不利全球經濟展望的不確定性隨之降低，然而，因為這只是過渡期協議，不確定性猶存，對投資的影響尚未完全解除。

喬治艾娃十七日在彼得森國際經濟研究所（ＰＩＩＥ）會議上致詞，她指出，全球經濟仍面臨「大蕭條」歷史重演的風險，主要驅動因素是貧富不均和金融業不穩定。她說，ＩＭＦ最新研究把當前經濟情勢與「咆哮的一九二○年代」相提並論，發現一股相似的趨勢已展開，就是國內貧富差距擴增。「咆哮的二十年代」是美國經濟繁榮期，但末期發生一九二九年華爾街股市崩盤。

她還說，氣候暖化風險、貿易保護主義等問題浮現，意味未來十年可能社會動盪頻仍、金融市場波動加劇，「不確定性升高」將是未來十年的主題。

喬治艾娃致詞時並未提供修正後的全球經濟預測，只預告世界經濟展望更新數據將在廿日的瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會公布。去年十月，ＩＭＦ估計去年全球成長率為百分之三，是二○○八年來最低，今年將回升到百分之三點四。

但喬治艾娃說，ＩＭＦ預期，美中簽署貿易協議後，中國大陸今年國內生產毛額（ＧＤＰ）篤定能成長百分之六，日前她與大陸副總理劉鶴會晤時，已當面告知。她說：「這（貿易協議）將使中國今年成長率達到百分之六左右，而不是低於此水準。」

喬治艾娃指出，ＩＭＦ原先估計，貿易緊張情勢將導致全球經濟成長率因此折損百分之○點八，相當於七千億美元，其中約三分之一是受關稅打擊，其餘是受企業投資減緩影響。如今，美中簽署第一階段協議，影響全球成長展望的不確定性可望降低；但因為只是過渡期協議，不確定性猶存，對投資的影響尚未完全解除。

她說：「我們現在看到的，是這方面的不確定性降低了一些，但未消除。」

貿易戰

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