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中簽貿協被疑是「新馬關條約」 官媒駁「中國認輸論」

2020-01-17 15:14世界日報 中國新聞組／北京17日電

中美1月15日正式簽署第一階段貿易協議，中國官媒環球時報總編輯胡錫進發文談中美貿易戰本質，形容這一協議為脆弱的「休戰」。胡錫進並怒批「中國認輸論」，指中美貿易第一階段協議當然是相互妥協的結果，「中國怎麼能不做一些讓步？」不過中國網友不接受這種說法，在網上留言質疑劉鶴簽了不平等的「新馬關條約」，也有人把劉鶴比作是曾代表清政府簽署一系列喪權辱國條約的晚清重臣李鴻章。

多維新聞網報導，胡錫進在文中稱，中美貿易戰的本質是，美國要重新定義中美關係，建立一個美國主導、中國順從的秩序。而貿易戰的全過程是雙方展示實力，為自己贏得對今後中美關係定義權的過程。

胡錫進還稱，第一階段經貿協議是脆弱的「休戰」，「今後中美如果能形成和平共處的格局，也不是能夠僅僅談出來的，它必須要靠我們不斷搞好中國經濟，運用更強大的實力，用更堅強的意志和更有效的智慧博弈出來。 」

香港01報導，對於有心人士發現協議文本內容出現82處「中國應......」，而相對「美國應......」只出現三處，並不對等。有聲音指，中國顯然是被動的一方，更有人聲稱這是一份新的「不平等條約」。胡錫進怒批道，那些嘲笑「中國輸得不像大國了」的人需要學學美國政客攻擊川普「美國屈服了」的論調。

此外，中央社引述華爾街日報報導，知情人士披露，約莫在去年感恩節，中美雙方就第一階段貿易協議的談判又卡關、引發外界憂心這份能緩和雙方近兩年貿易戰的協議又要觸礁之際，中國為直接探明川普所打的主意，由駐美大使崔天凱找上川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

崔天凱直言美方沒撤回足夠的懲罰性關稅，但庫許納點醒對方，這是雙方罷兵的好時機，若這次又沒達成協議，川普會在12月15日讓新一輪對1560億美元中國貨品的加徵關稅上路。

貿易戰

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