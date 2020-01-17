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中美簽第一階段貿協 北京「開大門」向美開放金融服務業

2020-01-17 15:16世界日報 中國新聞組／北京17日電

中美簽署第一階段貿易協議，中國副總理劉鶴（圖左）與美國總統川普（圖右）以奇怪的手...
中美簽署第一階段貿易協議，中國副總理劉鶴（圖左）與美國總統川普（圖右）以奇怪的手勢握手。路透
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打了近兩年的貿易戰，中國與美國終於休兵，簽署第一階段貿易協議，中方承諾將擴大採購至少2000億美元美國製造品、農產品、能源產品和服務，而美方也部分撤銷加徵的關稅。然而，從中國與美國公布第一階段貿易協議文本來看，最大的亮點是北京打開金融大門，首次同意向美國開放金融服務業。

本報系經濟日報報導，市場認為，美國金融業者與能源業者是這項協議的最大贏家，特斯拉可能是電動車領域的唯一贏家。

輸家則都是圍繞著不確定性，包括投資人擔心中方能否落實農產品的採購承諾，協議未處理新興科技問題將使晶片業面臨壓力，匯率協議也是老調重彈，人民幣匯率可能難以重貶。

綜合分析師看法，中方將對美國金融業大舉開放市場，包括將允許美國金融服務供應者申請資產管理公司的執照，並可向中國銀行業直接購買不良貸款。中方將在今年4月1日前，將取消對外資持有人壽、退休金與醫療保險公司的股權限制；美資保險公司在中國成立的保險資產管理公司，美資得擁有全數股權。

中方也將在4月1日前，取消外資持股上限，並允許純屬美資的信用評等服務提供者對於售予中國投資人的中國債券進行評等。

上述種種措施，將有利摩根大通、Visa、萬事達卡、美國運通等美國銀行、信用卡及信評業者，加速在中國攻城掠地。

此外，中方承諾未來兩年將額外採購524億美元的美國能源產品，包括液化天然氣（LNG）、原油、成品油及煤炭等，將帶動美國能源出口攀升，帶旺美國能源產業。中方承諾擴大自美進口能源儲存系統與零件，也將嘉惠特斯拉，因為特斯拉在內華達州的超級工廠迄今為美國境內最大電池廠。

中方也承諾未來兩年擴大採購320億美元的農產品，預料將嘉惠美國農民，使巴西黃豆成為輸家。不過，美國棉花、黃豆、豬肉等農產品價格16日盤中卻普遍走低，黃豆期貨價格更跌至一個月低點，原因是缺乏個別農產品的購買金額細節，也未說明中方是否取消對美國農產品加徵的報復性關稅。

而且，中方強調將根據「市況」採購，引發投資人憂慮北京要如何落實採購承諾，因為中國仍將尋求最便宜的採購來源。

此外，中美第一階段貿易協議並未釐清對於新興科技的棘手爭端，預料也將使晶片業繼續承受壓力。在美股三大指數15日都因貿易協議簽署而走高之際，費城半導體指數反而收跌逾1%。

分析師指出，美中在匯率政策部分，僅重申避免貨幣競貶的承諾，顯示人民幣貶值仍是美方的關注重點之一，因此在雙方的第二階段談判過程中，中國央行可能須出手抑制人民幣的貶值壓力，以免引發外界反彈。

分析師認為，第一階段協議難以大幅提振市場，若中方違反承諾，美方將再度加徵關稅，而這可能讓整份協議毀於一旦。

貿易戰

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