美中簽署首階段貿易協議 川普「不久的將來訪中」

中國大陸副總理劉鶴（左）與美國總統川普（右）十五日在白宮簽署第一階段貿易協議後，彼此握手慶祝。 （路透） 分享 facebook

美國總統川普與中國大陸副總理劉鶴十五日在白宮簽署第一階段貿易協議，緩解全球兩大經濟體長達十八個月的貿易爭端。但川普當著劉鶴的面說，保留目前對陸貨加徵的關稅，因為之後談判還要打「關稅牌」，等達成第二階段協議才會撤銷所有關稅。川普並說，他將在不久的將來訪問中國大陸。

川普一直將美中第一階段協議視為他今年競選連任重要資產，在白宮舉行的這場簽署儀式，也成了川普的個人秀。川普和副總統潘斯、貿易代表賴海哲、財政部長米努勤先後致詞，劉鶴、大陸駐美大使崔天凱、商務部長鍾山、人行行長易綱等中方官員在台上排排站聆聽，等了約五十分鐘才輪到劉鶴發言。

劉鶴先宣讀大陸國家主席習近平致川普的信件，習近平指出，中美貿易協議互利共贏，建立在平等和互相尊重的基礎上；下一步雙方要把協議落實，發揮積極作用，推動中美經貿合作取得更大進展。

陸允購兩千億美元產品

白宮表示，這項協議的核心內容是，中方承諾在二○一七年進口美國商品總額一八六○億美元的基礎上，未來兩年增加購買至少兩千億美元的美國產品及服務，包括增購五四○億美元的能源產品、七八○億美元的製造產品、三二○億美元的農產品及三八○億美元的服務。

涵蓋智財權等七大領域

根據這份九十六頁的貿易協議內容，雙方將取消部分加徵的關稅，且中方將增加對美國產品的採購，協議總共涵蓋七大領域，包括保護智慧財產權、結束強迫技術轉移、增購美國農產品、移除對美國金融服務的限制、結束匯率操縱、重新平衡美中貿易關係、有效的爭端解決機制。

川普說，很快會與中方展開後續談判，美方仍會保留目前對陸貨加徵關稅，否則談判就沒牌可打。他預期第二階段就能完成協議，不會有第三階段，並稱這有利美國製造業、農業、金融業、服務業等。劉鶴則說，需要先集中精力落實好第一階段協議，對下一步雙方經貿關係的發展創造良好條件。

劉鶴說，「這協議有利於中國、有利於美國、有利於世界。」協議簽署後，中方要同美方共同努力，秉持平等、相互尊重原則，嚴格遵守協議約定，照顧彼此的核心關切，努力落實好第一階段的協議。

川普也稱習近平為「非常、非常好的朋友」，感謝習近平在貿易談判進程的合作，並表示他將在不久後訪問大陸，但川普並未說明確切時間。