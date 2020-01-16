親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中簽署首階段貿易協議 川普「不久的將來訪中」

2020-01-16 23:54聯合報 華盛頓記者張加、記者林則宏／綜合報導

中國大陸副總理劉鶴（左）與美國總統川普（右）十五日在白宮簽署第一階段貿易協議後，...
中國大陸副總理劉鶴（左）與美國總統川普（右）十五日在白宮簽署第一階段貿易協議後，彼此握手慶祝。 （路透）
分享

美國總統川普與中國大陸副總理劉鶴十五日在白宮簽署第一階段貿易協議，緩解全球兩大經濟體長達十八個月的貿易爭端。但川普當著劉鶴的面說，保留目前對陸貨加徵的關稅，因為之後談判還要打「關稅牌」，等達成第二階段協議才會撤銷所有關稅。川普並說，他將在不久的將來訪問中國大陸。

川普一直將美中第一階段協議視為他今年競選連任重要資產，在白宮舉行的這場簽署儀式，也成了川普的個人秀。川普和副總統潘斯、貿易代表賴海哲、財政部長米努勤先後致詞，劉鶴、大陸駐美大使崔天凱、商務部長鍾山、人行行長易綱等中方官員在台上排排站聆聽，等了約五十分鐘才輪到劉鶴發言。

劉鶴先宣讀大陸國家主席習近平致川普的信件，習近平指出，中美貿易協議互利共贏，建立在平等和互相尊重的基礎上；下一步雙方要把協議落實，發揮積極作用，推動中美經貿合作取得更大進展。

陸允購兩千億美元產品

白宮表示，這項協議的核心內容是，中方承諾在二○一七年進口美國商品總額一八六○億美元的基礎上，未來兩年增加購買至少兩千億美元的美國產品及服務，包括增購五四○億美元的能源產品、七八○億美元的製造產品、三二○億美元的農產品及三八○億美元的服務。

涵蓋智財權等七大領域

根據這份九十六頁的貿易協議內容，雙方將取消部分加徵的關稅，且中方將增加對美國產品的採購，協議總共涵蓋七大領域，包括保護智慧財產權、結束強迫技術轉移、增購美國農產品、移除對美國金融服務的限制、結束匯率操縱、重新平衡美中貿易關係、有效的爭端解決機制。

川普說，很快會與中方展開後續談判，美方仍會保留目前對陸貨加徵關稅，否則談判就沒牌可打。他預期第二階段就能完成協議，不會有第三階段，並稱這有利美國製造業、農業、金融業、服務業等。劉鶴則說，需要先集中精力落實好第一階段協議，對下一步雙方經貿關係的發展創造良好條件。

劉鶴說，「這協議有利於中國、有利於美國、有利於世界。」協議簽署後，中方要同美方共同努力，秉持平等、相互尊重原則，嚴格遵守協議約定，照顧彼此的核心關切，努力落實好第一階段的協議。

川普也稱習近平為「非常、非常好的朋友」，感謝習近平在貿易談判進程的合作，並表示他將在不久後訪問大陸，但川普並未說明確切時間。

貿易戰

延伸閱讀

美中協議幕後 川普女婿點醒北京留得青山在

「川普壓垮中共」挺川者慶祝：關稅戰成功

中美簽貿易協議 劉鶴：關係到世界和平與繁榮

劉鶴：1月大陸經濟好於預期 對今年走勢抱持樂...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

第2階段將展開 美中貿談進入深水區

2020-01-17 00:41

美中簽協議 金融、能源大贏家

2020-01-17 02:07

場邊側記／川普個人秀 劉鶴變配角

2020-01-17 02:08

美中第一階段貿易協議 簽了

2020-01-17 02:07

彭博資訊專欄／第一階段貿易協議 美獲三個加分

2020-01-17 02:01

美中簽協議 陸學者看匯率：非「廣場協議」翻版

2020-01-16 23:55

美中官員 未來將定期對話

2020-01-16 23:52

美中簽署首階段貿易協議 下一步談判前景難料

2020-01-16 21:36

美國打開大陸資管市場 傳高盛、貝萊德積極搶進

2020-01-16 21:21

陶然筆記：中美協議最大勝利 是貿易戰風險收斂

2020-01-16 21:19

美中協議幕後 川普女婿點醒北京留得青山在

2020-01-16 19:37

陸媒未提美中2階段協議 分析：真正難題才開始

2020-01-16 18:10

中國人民銀行談美中協議：續擴大開放 建好防火牆

2020-01-16 18:04

首階段協議驚見中國向美國購稀土 引議論

2020-01-16 18:01

美中貿易協定清單 保護智財權等7大領域

2020-01-16 16:10

中國廢紙皇后！讓美國小鎮回春 130年紙廠重生

2020-01-16 16:07

「川普壓垮中共」挺川者慶祝：關稅戰成功

2020-01-16 16:07

美中貿易戰 簽署新協定 只是暫時停火 不是持久和平

2020-01-16 16:06

中美簽貿易協議 劉鶴：關係到世界和平與繁榮

2020-01-16 15:54

劉鶴：美方承諾取消部分關稅

2020-01-16 14:25

川普個人秀50分鐘 劉鶴乾等淪配角

2020-01-16 14:13

川普：達成第二階段 才會撤銷關稅

2020-01-16 14:12

中美簽第一階段貿易協議 中方不再強迫技術轉移

2020-01-16 14:12

美中首階段貿易協議 7大要點一覽

2020-01-16 13:27

習近平口信 中美協議下一步中方願與美方相向而行

2020-01-16 12:53

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:10

【重磅快評】為何大陸會吞下懲罰性關稅？

2020-01-16 10:35

美副總統潘斯：美中已開始討論第二階段貿易協議

2020-01-16 10:18

美中貿易協定 農產品市場和農業團體怎麼看？

2020-01-16 09:46

中美將成立「貿易架構小組」 確保經貿協議執行情況

2020-01-16 09:27

美中協議強逼人民幣升值？陸：絕非《廣場協議》翻版

2020-01-16 09:24

新華社：中美簽首階段協議不意味一勞永逸

2020-01-16 09:00

進口400億美元美國農產 陸：飯碗裡裝的仍是中國糧

2020-01-16 08:59

大陸承諾未來兩年 增加2,000億美元對美採購

2020-01-16 08:58

劉鶴：其他國家也應獲得中美協議標準的同等待遇

2020-01-16 08:27

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

美中簽署第一階段貿協 美商界盼立即展開第二階段談判

2020-01-16 06:18

美中簽署第一階段貿易協議 川普：不撤銷現有關稅

2020-01-16 02:48
看更多

熱門文章

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

「恐龍樹」剩不到200棵 澳洲秘密搶救以免遭野火滅絕

2020-01-16 09:55

台人進東歐教堂「1舉動」犯大忌 小禎驚：會被罰到破產

2020-01-16 19:56

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

因一封信 英哈利王子之妻與親父恐法庭相見

2020-01-16 10:13

澳洲降暴雨舒緩野火 但洪災恐接踵而至

2020-01-16 13:55

21歲嫩媽派對狂歡1週 獨留3歲女兒吃洗衣粉餓死

2020-01-16 16:47

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

2020-01-16 06:09

首階段協議驚見中國向美國購稀土 引議論

2020-01-16 18:01

富豪生活淫亂愛炫富 17歲女兒直挺：我很愛父親

2020-01-16 11:02

進口400億美元美國農產 陸：飯碗裡裝的仍是中國糧

2020-01-16 08:59

影／南韓推AI面試官 求職者「膨風」無所遁形

2020-01-16 12:12

烏克蘭男子被妻疑不忠 下體遭套「貞操圈」急求救

2020-01-16 09:36

劉鶴：其他國家也應獲得中美協議標準的同等待遇

2020-01-16 08:27

如何從敗選重生？學加國總理這招 立馬翻身

2020-01-16 11:00

影／最夢幻辦公椅讓你躺著上班 價格也很「夢幻」

2020-01-16 15:57

道瓊收盤首度突破29,000點大關 貿易協議緩解不確定性

2020-01-16 06:58

美眾院正式將川普彈劾案遞交參院 審判下周二開始！

2020-01-16 07:10

美中協議幕後 川普女婿點醒北京留得青山在

2020-01-16 19:37

修憲當一輩子領導人 俄國普亭傑出的一手？

2020-01-16 10:35

美中簽首階段貿易協議 道瓊與標普指數創新高

2020-01-16 06:36

美中協議強逼人民幣升值？陸：絕非《廣場協議》翻版

2020-01-16 09:24

華郵：川普威脅英、法、德指控伊朗 否則加徵汽車關稅

2020-01-16 09:25

科學、工程領域 美國霸主地位不再

2020-01-16 15:45

影／人類剛經歷有史以來最熱十年！NASA影片示警

2020-01-16 17:55

BOSE計劃關閉美歐日澳所有實體門市 數百人將失業

2020-01-16 19:02

影／塔爾火山灰覆蓋一切！菲災民重返家園曝慘況

2020-01-16 16:52

網傳袋熊是澳洲野火救命英雄 科學研究說真相

2020-01-16 22:59

中國廢紙皇后！讓美國小鎮回春 130年紙廠重生

2020-01-16 16:07

梅根自由了！滿臉笑意現身溫哥華

2020-01-16 17:11

劉鶴：美方承諾取消部分關稅

2020-01-16 14:25

梅克爾：德美關係不睦無關川普 而是這個原因

2020-01-16 22:09

印度男子要求上電視 鏡頭前自白「我殺了女友」

2020-01-16 23:19

強人永續掌權方式大觀 普亭不走習近平路線

2020-01-16 21:53

氣候變遷是真的 高調擁煤的澳洲總理認了

2020-01-16 10:17

英文字典用字抹黑中式餐廳 台裔名廚帶頭抗議

2020-01-16 17:46

台股ADR全面下跌 台積電重挫3.2%

2020-01-16 07:42

新華社：中美簽首階段協議不意味一勞永逸

2020-01-16 09:00

美國打開大陸資管市場 傳高盛、貝萊德積極搶進

2020-01-16 21:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top