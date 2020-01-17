美中貿易協議 劉鶴「喪權辱國」還是「真正贏家」？

美國和中國大陸於15日在白宮簽署第一階段貿易協議，美國總統川普（前排右）和大陸副總理劉鶴（前排左）在雙方官員陪同下，一同秀出兩人簽名的中英文版協議。路透 分享 facebook

1月15日，美國總統川普為美中第一階段貿易協議舉辦了隆重的簽署儀式。200名特邀嘉賓到場觀禮，美國各大電視台現場直播。簽署儀式仿佛川普的一次慶功大會，又像大選年的一場秀。

簽字儀式前，川普在白宮表示：「今天，我們邁出了重要的一步，這是此前與中國從未有過的一步。」簽字儀式上，川普先用一個多小時感謝嘉賓和支持者，接下來又花半小時對中共提出批評，最後才步入正題，要求中國購買更多美國商品，加強知識產權保護等等。而中國副總理劉鶴只能在一旁觀看川普的「表演」，時而鼓掌、微笑，等待发言及簽署文件。

根據白宮公布的貿易文件，中國承諾兩年內在2017年購買額的基礎上，額外購買2000億美元美國商品，包括520億美元能源、780億美元制造業商品、320億美元農產品和380億美元服務。中國還同意加強知識產權保護，包括改善打擊網絡侵權、盜版和假冒商品的刑事和民事程序；結束迫使外國公司將技術轉讓給中國公司的做法，同意在2020年4月1日前，取消對證券公司、保險公司、期貨公司和基金管理公司的外資股權上限，允許美國金融公司擁有100% 的股權等等。

美國對中國2500億美元商品加征25%關稅的政策則保持不變，但從9月1日起把針對1100億中國商品的15%的關稅降低至7.5%，並暫停對價值1600億美元中國進口到美國的智能手機、玩具等產品征收新關稅的計劃。

雖然中國《人民日報》等官媒盛贊中美第一階段經貿協議「是一份在平等和相互尊重基礎上形成的互利共贏協議」，但輿論中仍有不同聲音，甚至有網上評論稱，這樣的協議對中方而言堪稱「喪權辱國」。

在接受德國之聲采訪時，德國維爾茨堡大學經濟學家和中國問題專家費多麗教授（Doris Fischer)指出，這一協議最大的利好消息在於避免了中美矛盾進一步升級。她說，貿易戰給中國帶來沉重的經濟壓力和國內外壓力，「第一階段協議肯定不能解決雙方的根本矛盾，但中國可以喘口氣，避開了可能給中國經濟造成更大打擊的矛盾升級。習近平去年12月在經濟會議上表態要為各種風險做好准備，我想其中一個風險就是和美國的關系進一步變糟，達不成協議，矛盾激化。現在至少是遏制了這一風險。雖然許多問題還會在第二階段談判中出現，但至少是推遲到美國大選之後。」

費多麗教授也認為，協議中要求中國更好保護知識產權和商業機密，也符合中國自己的利益，因為中國也希望將經濟更多建立在技術革新、高科技之上。此外，在談判最初一段時間，美國政府試圖要讓中國保障遵守協議，一旦美方確認沒有真的有效實施，就要對中國進行制裁，但現在的文本調子很緩和，出現了許多「中國應該」怎麼做的表述。她同時指出，讓中國更多進口美國產品說具有一定諷刺意義。「因為美國政府呼籲中國引入更多市場經濟，而不是由政府來調控。但現在卻要讓中國政府承諾更多進口美國產品。如果中國政府真的把經濟交給市場，那就無法保證這一點。因此可以看到美國所提要求的矛盾之處。」

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登在美中簽署協議之際发表聲明說：「中國是川普與北京『第一階段』貿易協議的大贏家。」他指出，現在的協議並沒有解決兩國糾紛的核心問題，包括中國對產業的補貼，對國企的補貼，網絡盜竊以及其它貿易和技術掠奪行為。

川普先前稱，如果雙方達成第二階段協議，他會免除剩下的對華關稅。美國副總統彭斯在接受福克斯商業網采訪時已表示，美中雙方已經開始了第二階段協議的討論。

【 本文章由德國之聲授權提供】