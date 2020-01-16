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美中貿易協定清單 保護智財權等7大領域

2020-01-16 16:10世界日報 記者張加／華盛頓報導

美中貿易協議成果清單。 美聯社
美中貿易協議成果清單。 美聯社
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川普總統與中國副總理劉鶴15日簽署美中第一階段貿易協議後，白宮發布聲明，指中方同意對多項重要領域進行結構性改革，包括同意不再強迫外企轉移技術，並會解決美方長久以來對智慧財產權的關切。

美國貿易代表署（USTR）公布96頁的美中第一階段貿易協議內容，包含七大領域：保護智慧財產權、結束強制技術轉移、增購美國農產品、移除對美國金融服務的限制、結束匯率操縱、重新平衡美中貿易關係、有效的爭端解決機制。

但這項協議僅處理部分問題，美台商會主席杜諾惠（Tom Donohue）就透過聲明表示，雙方展開第二階段談判至為重要，以解決在補貼、數位貿易、非關稅壁壘等方面的重大關切。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）也發布聲明，敦促兩國以第一階段協議為基礎，建立更為強大、更加公平的雙邊關係，確保美企在中國快速增長的市場中，享有公平的競爭環境。

USTR公布協議內容及成果清單指出，中方首次同意結束其長期以來的行為，即強迫或施壓外國公司將技術轉移給中國公司，以換取市場准入。

此外，協議的農業部分指出，在與美國專家磋商後，中方應盡快進行牛、豬含萊克多巴胺的風險評估，此評估應符合食品法典委員會（Codex）與食品添加物聯合專家委員會（JECFA）的風險評估準則；美中應建立聯合工作小組，根據風險評估結果討論應採取的步驟。

智慧財產權章節提及，美國強調保護商業秘密，中國將保護商業秘密視為優化商業環境的重要因素，雙方同意確保有效保護商業秘密與機密的業務訊息，並有效防止遭侵害；協議生效起30個工作天內，中方將頒布一項旨在加強保護智慧財產權的計畫。

貿易戰華盛頓劉鶴川普

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