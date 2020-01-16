中國廢紙皇后！讓美國小鎮回春 130年紙廠重生

緬因州130年歷史造紙廠起死回生。(Rumford Twitter) 分享 facebook

儘管2019年因美中貿易戰，兩國關係堪稱災難性的一年，但在緬因州北部約7500人口的奧爾德頓（Old Town）小鎮，故事發展卻截然不同。被該鎮視為生存命脈、卻六度轉手倒閉的紙漿工廠，去年夏天被中國女富豪張茵的「玖龍紙業」（Nine Dragons）買下，工廠起死回生，「舊城」小鎮也正迎接「新開始」。

玖龍紙業「廢紙皇后」接手 紙廠起死回生

工廠看守人安德魯·愛德華茲（Andrew Edwards）回憶在新東家買下工廠後，去年冬天派來七位穿著藏服和涼鞋的中國和尚，到工廠附近施作法事的奇特景像。

小鎮看到希望「他們承諾經營100年」

愛德華茲在工廠附近長大，目睹工廠裁員、破產倒閉造成的混亂以及眾多年輕家庭離開奧爾德崸。但在中國有「廢紙皇后」稱號的張茵，利用廢舊紙屑生產瓦楞紙板建立出「玖龍紙業」帝國，她與過去承接奧爾德頓紙漿工廠的美國業主明顯不同；最叫人吃驚的是，「玖龍紙業承諾經營工廠100年」，那足以讓愛德華茲的兩代子孫受雇。

愛德華茲說：「奧爾德頓正在重生。」

玖龍是亞洲最大集裝箱紙板生產商，2018年中國政府大幅限制美國回收廢料進口，危害玖龍紙業供應線，玖龍需要奧爾德頓紙漿工廠穩定供應紙漿；不斷被短期投資者拋棄的奧爾德頓紙漿工廠則需要「救星」，張茵因緣際會，買下這家已有130年歷史的紙漿工廠。

招聘130個工作 來了1200人申請

馬漢奧爾德頓市議會主席大衛．馬漢（David Mahan）表示，由於紙漿工廠關門，小鎮生存一度陷入谷底。但玖龍紙業與奧爾德頓鎮接洽，決定投資4500萬元買下紙漿工廠。沒多久，就有450名承包商開始在工廠露面，並在大街開設一家比薩店。ND紙業公司在當地招聘130份工作時，有1200人申請。

馬漢表示，「我們缺錢，現在這錢簡直就像從天上掉下來。」 美中貿易戰的任何衝擊，都改變不了這些事實。

去年8月，奧爾德頓工廠重新開業，張茵和丈夫、兒子、兄弟、侄兒及眾多政客都特別到場。張茵向在場人士表示，「中國有句俗話：『有緣千里來相會』。」現場洋溢著感激和期盼。

但面對不可預知的變化來臨，當地民眾也不免感到憂慮。77歲的凱蒂·博斯（Katie Bosse）對外來者抱持著緬因人特有的質疑，她說：「這個國家正被亞洲重新殖民。大多數這樣做的人都是出於貪婪。」但博斯也想抓住機會為自己的親人找份工作；畢竟，工廠2015年閒置至今，好不容易再度出現新機會。

有人擔心剝削「我們正被亞洲殖民」

工廠被收購後，目前並無工會。 面對小鎮領袖將都市命脈交給中國大亨，房地產開發商德瑞克．金（Derek King）擔心居民遭到剝削，卻也看到開發新住房的市場商機。

金表示： 「我為他們來到這裡感到興奮，卻又覺得這個社區、這個州為了爭取130個工作機會，正在出賣自己。」

現在全鎮都在關注，工廠新主人是否會像以前歷任買主那樣，嚇得落跑。

63歲的丹·斯瑪特（Dan Smart）曾在工廠工作39年，他最近重回工廠工作幾個月。他說，新東家似乎有無限耐心；在努力將鍋爐重開運作後，逐月加配兩組工作人員。他說：「過去大家慌慌張張趕時間，現在的新東家似乎可以無止盡地撒錢。」

斯瑪特的結論是：「新東家的所作所為似乎消除了威脅感。他們在這裡做的是長久的打算。」