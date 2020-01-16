親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

立委當選人伍麗華樁腳涉賄 檢調搜索約談21人

中國廢紙皇后！讓美國小鎮回春 130年紙廠重生

2020-01-16 16:07世界日報 記者胡玉立／綜合報導

緬因州130年歷史造紙廠起死回生。(Rumford Twitter)
緬因州130年歷史造紙廠起死回生。(Rumford Twitter)
分享

儘管2019年因美中貿易戰，兩國關係堪稱災難性的一年，但在緬因州北部約7500人口的奧爾德頓（Old Town）小鎮，故事發展卻截然不同。被該鎮視為生存命脈、卻六度轉手倒閉的紙漿工廠，去年夏天被中國女富豪張茵的「玖龍紙業」（Nine Dragons）買下，工廠起死回生，「舊城」小鎮也正迎接「新開始」。

玖龍紙業「廢紙皇后」接手 紙廠起死回生

工廠看守人安德魯·愛德華茲（Andrew Edwards）回憶在新東家買下工廠後，去年冬天派來七位穿著藏服和涼鞋的中國和尚，到工廠附近施作法事的奇特景像。

小鎮看到希望「他們承諾經營100年」

愛德華茲在工廠附近長大，目睹工廠裁員、破產倒閉造成的混亂以及眾多年輕家庭離開奧爾德崸。但在中國有「廢紙皇后」稱號的張茵，利用廢舊紙屑生產瓦楞紙板建立出「玖龍紙業」帝國，她與過去承接奧爾德頓紙漿工廠的美國業主明顯不同；最叫人吃驚的是，「玖龍紙業承諾經營工廠100年」，那足以讓愛德華茲的兩代子孫受雇。

愛德華茲說：「奧爾德頓正在重生。」

玖龍是亞洲最大集裝箱紙板生產商，2018年中國政府大幅限制美國回收廢料進口，危害玖龍紙業供應線，玖龍需要奧爾德頓紙漿工廠穩定供應紙漿；不斷被短期投資者拋棄的奧爾德頓紙漿工廠則需要「救星」，張茵因緣際會，買下這家已有130年歷史的紙漿工廠。

招聘130個工作 來了1200人申請

馬漢奧爾德頓市議會主席大衛．馬漢（David Mahan）表示，由於紙漿工廠關門，小鎮生存一度陷入谷底。但玖龍紙業與奧爾德頓鎮接洽，決定投資4500萬元買下紙漿工廠。沒多久，就有450名承包商開始在工廠露面，並在大街開設一家比薩店。ND紙業公司在當地招聘130份工作時，有1200人申請。

馬漢表示，「我們缺錢，現在這錢簡直就像從天上掉下來。」 美中貿易戰的任何衝擊，都改變不了這些事實。

去年8月，奧爾德頓工廠重新開業，張茵和丈夫、兒子、兄弟、侄兒及眾多政客都特別到場。張茵向在場人士表示，「中國有句俗話：『有緣千里來相會』。」現場洋溢著感激和期盼。

但面對不可預知的變化來臨，當地民眾也不免感到憂慮。77歲的凱蒂·博斯（Katie Bosse）對外來者抱持著緬因人特有的質疑，她說：「這個國家正被亞洲重新殖民。大多數這樣做的人都是出於貪婪。」但博斯也想抓住機會為自己的親人找份工作；畢竟，工廠2015年閒置至今，好不容易再度出現新機會。

有人擔心剝削「我們正被亞洲殖民」

工廠被收購後，目前並無工會。 面對小鎮領袖將都市命脈交給中國大亨，房地產開發商德瑞克．金（Derek King）擔心居民遭到剝削，卻也看到開發新住房的市場商機。

金表示： 「我為他們來到這裡感到興奮，卻又覺得這個社區、這個州為了爭取130個工作機會，正在出賣自己。」

現在全鎮都在關注，工廠新主人是否會像以前歷任買主那樣，嚇得落跑。

63歲的丹·斯瑪特（Dan Smart）曾在工廠工作39年，他最近重回工廠工作幾個月。他說，新東家似乎有無限耐心；在努力將鍋爐重開運作後，逐月加配兩組工作人員。他說：「過去大家慌慌張張趕時間，現在的新東家似乎可以無止盡地撒錢。」

斯瑪特的結論是：「新東家的所作所為似乎消除了威脅感。他們在這裡做的是長久的打算。」

貿易戰

延伸閱讀

特斯拉的飆漲故事

劉鶴分別會見國際組織負責人和美國工商界代表

特斯拉固料 傳與嘉能可協商鈷供應合約 將供上...

影／感謝救命慶重生！嘉義OHCA救回患者與消...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

【重磅快評】為何大陸會吞下懲罰性關稅？

2020-01-16 10:35

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

美中貿易協定清單 保護智財權等7大領域

2020-01-16 16:10

「川普壓垮中共」挺川者慶祝：關稅戰成功

2020-01-16 16:07

美中貿易戰 簽署新協定 只是暫時停火 不是持久和平

2020-01-16 16:06

中美簽貿易協議 劉鶴：關係到世界和平與繁榮

2020-01-16 15:54

劉鶴：美方承諾取消部分關稅

2020-01-16 14:25

川普個人秀50分鐘 劉鶴乾等淪配角

2020-01-16 14:13

川普：達成第二階段 才會撤銷關稅

2020-01-16 14:12

中美簽第一階段貿易協議 中方不再強迫技術轉移

2020-01-16 14:12

美中首階段貿易協議 7大要點一覽

2020-01-16 13:27

習近平口信 中美協議下一步中方願與美方相向而行

2020-01-16 12:53

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:10

美副總統潘斯：美中已開始討論第二階段貿易協議

2020-01-16 10:18

美中貿易協定 農產品市場和農業團體怎麼看？

2020-01-16 09:46

中美將成立「貿易架構小組」 確保經貿協議執行情況

2020-01-16 09:27

美中協議強逼人民幣升值？陸：絕非《廣場協議》翻版

2020-01-16 09:24

新華社：中美簽首階段協議不意味一勞永逸

2020-01-16 09:00

進口400億美元美國農產 陸：飯碗裡裝的仍是中國糧

2020-01-16 08:59

大陸承諾未來兩年 增加2,000億美元對美採購

2020-01-16 08:58

劉鶴：其他國家也應獲得中美協議標準的同等待遇

2020-01-16 08:27

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

美中簽署第一階段貿協 美商界盼立即展開第二階段談判

2020-01-16 06:18

美中簽署第一階段貿易協議 川普：不撤銷現有關稅

2020-01-16 02:48

美中停火 重塑全球經濟關係

2020-01-16 00:27

降關稅？ 美中下階段談判再議

2020-01-16 00:11

美擬擴大供貨華為禁令

2020-01-16 00:07

美財長：第二階段貿易協議中 將取消更多中國商品關稅

2020-01-15 21:20

美將公布新規 擴大禁止外國產品銷華為

2020-01-15 13:12

觀望大陸態度 第一階段協議美未降關稅

2020-01-15 13:10

美國官員：英國用華為5G是「瘋狂行為」 英相：民眾有權用先進科技

2020-01-15 13:05
看更多

熱門文章

哈利和梅根遷居為何擇加國捨美國？專家：精明！

2020-01-15 17:38

美中簽署第一階段貿易協議 川普：不撤銷現有關稅

2020-01-16 02:48

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

母上廁所突遭巨蛇竄出狠咬 兒拿鐵鎚狂敲救援

2020-01-15 18:26

「恐龍樹」剩不到200棵 澳洲秘密搶救以免遭野火滅絕

2020-01-16 09:55

路邊乞討2年！他好心幫助街友 意外揭「富二代」身分

2020-01-15 18:32

在馬丘比丘太陽殿大便還搞破壞 6名外國遊客被捕

2020-01-15 17:39

英媒：女王「屈服」哈利夫婦任性要求

2020-01-15 17:10

因一封信 英哈利王子之妻與親父恐法庭相見

2020-01-16 10:13

6年來偷拍162名女性美腿 他被逮後稱有「戀腿癖」

2020-01-15 20:09

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

2020-01-16 06:09

水患後2個月…威尼斯運河乾成水溝

2020-01-15 17:53

澳洲降暴雨舒緩野火 但洪災恐接踵而至

2020-01-16 13:55

當街性侵92歲老婦人 21歲嫌犯辯稱：褲子滑落才不小心犯案

2020-01-15 19:35

這個冬天很不冷！日本降雪量創近40年來最低

2020-01-15 20:19

亞馬遜貝佐斯：21世紀是印度人的世紀

2020-01-15 20:27

日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

2020-01-15 20:02

美中停火 重塑全球經濟關係

2020-01-16 00:27

進口400億美元美國農產 陸：飯碗裡裝的仍是中國糧

2020-01-16 08:59

如何從敗選重生？學加國總理這招 立馬翻身

2020-01-16 11:00

劉鶴：其他國家也應獲得中美協議標準的同等待遇

2020-01-16 08:27

美財長：第二階段貿易協議中 將取消更多中國商品關稅

2020-01-15 21:20

烏克蘭男子被妻疑不忠 下體遭套「貞操圈」急求救

2020-01-16 09:36

道瓊收盤首度突破29,000點大關 貿易協議緩解不確定性

2020-01-16 06:58

英法德啟動恢復核制裁程序 伊朗應看清此是「友軍之火」

2020-01-15 20:22

富豪生活淫亂愛炫富 17歲女兒直挺：我很愛父親

2020-01-16 11:02

美眾院正式將川普彈劾案遞交參院 審判下周二開始！

2020-01-16 07:10

美中簽首階段貿易協議 道瓊與標普指數創新高

2020-01-16 06:36

普亭無預警要求內閣總辭 總理麥維德夫另有任用

2020-01-15 22:02

修憲當一輩子領導人 俄國普亭傑出的一手？

2020-01-16 10:35

影／南韓推AI面試官 求職者「膨風」無所遁形

2020-01-16 12:12

友人爆料：梅根將定居LA…就等川普下台

2020-01-15 17:08

美中協議強逼人民幣升值？陸：絕非《廣場協議》翻版

2020-01-16 09:24

路透：美國將公布新規 限制外國供應鏈出貨華為

2020-01-15 21:06

華郵：川普威脅英、法、德指控伊朗 否則加徵汽車關稅

2020-01-16 09:25

美擬擴大供貨華為禁令

2020-01-16 00:07

野火惹怒火 澳洲總理軟化 承認氣候變遷

2020-01-15 23:58

捲入總理前妻謀殺案 賴索托第一夫人落跑

2020-01-15 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

你可能也想看

Top