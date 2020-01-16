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美中貿易戰 簽署新協定 只是暫時停火 不是持久和平

2020-01-16 16:06世界日報 編譯黃秀媛／綜合15日電

美中貿協開啟邁向較持久貿易和平之途 法新社
美中貿協開啟邁向較持久貿易和平之途 法新社
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美國與中國15日簽署的第一階段貿易協議實質內容有限，主要是為了降低中美雙方兩年來急遽升高的叫戰和關稅戰，不過談判過程也為未來的進展提供藍圖，有助於促使全球兩大經濟體建立較穩定的關係。

雙方偃旗息鼓 避談更重要問題

有關論調顯示貿易戰只是本世紀一大地緣政治衝突的序幕，而現在雙方同意偃旗息鼓，中國保證大量購買美國農產品和能源產品，不再竊取美國公司的先進科技，美國則保證避免提高關稅。

但是，協議內容更像是暫時停火，而不是持久和平，避談卡在兩國之間的更重要問題。儘管如此，對維持中美兩國關係穩定仍具有促媒作用。

首先，新協議雖未取消現有關稅，卻仍使在中國擁有廣泛業務的公司如釋重負。企業彈性足以應付15%關稅，它們擔心的是貿易戰不斷升高和前景難料。

保護美智財權 卻無損中國競爭力

其次，對於中國竊取美國公司科技這個最棘手問題，新協議只試圖對智慧財產權加強保護，卻沒有損害中國在先進工業的競爭能力。

川普政府當初似乎不只企圖防止中國企業竊取美國的商業機密，甚至有意迫使中國全面改革經濟策略，禁止國營資本主義做法，也就是由政府津貼航太、汽車和半導體之類「國家龍頭企業」

去年夏天談判陷入僵局，有部分就是因為美國提出中國根本不可能接受的條件，最近幾個月焦點才轉向中國有讓步餘地的事務。

貿易衝突也似乎使中國更致力於發展本身科技，減少仰賴西方進口，使北京更願意接受改變做法。

創造模糊空間 讓雙方能宣告勝利

同時，川普10個月內就要競選連任，中國經濟也出現各種問題，使得毫無止境的升高對立對雙方代價太大，因此他們願意盡力止戰，為「建設性模糊」提供空間，使雙方都能宣告勝利。

至於這是否能夠促成持久的貿易和平，使全球兩大超強未來幾十年維持穩定的經濟關係，仍在未定之天；川普總統和中國國家主席習平為了向國人交代，都不能示弱；因此，簽署新協議為各方爭取到更多時間，中美也可能進入更務實的談判。

最重要的是，新協議顯示中美兩大對頭能夠採取達成協議的基本步驟，建立談判夥伴需有的互信，尊重彼此的底線，允許彼此保有模糊空間。這並不保證進展能長久維持，川普幾則推文就能使其毀於一旦。不過，這還是進展。

貿易戰

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