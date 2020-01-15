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美國官員：英國用華為5G是「瘋狂行為」 英相：民眾有權用先進科技

2020-01-15 13:05世界日報 中國新聞組／北京15日電

美國警告英國政府在5G網路中使用華為技術是「瘋狂行為」，在英國即將就華為問題作出...
美國警告英國政府在5G網路中使用華為技術是「瘋狂行為」，在英國即將就華為問題作出決定時，再次受到來自美國新一輪的壓力。美聯社
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美國警告英國政府在5G網路中使用華為技術是「瘋狂行為」，在英國即將就華為問題作出決定時，再次受到來自美國新一輪的壓力。對美國勸英國棄用華為，英首相回應說：「民眾有權用先進科技。」

BBC報導，英國在本月將決定是否允許華為為英國5G網路提供「非核心」設備。美國總統川普正設法在華為問題上對英國首相強生施壓。

華為公司的發言人堅持說華為是私營公司，「15年來華為一直向英國電訊公司提供3G、4G和寬度網路的設備和技術。英國專家很清楚我們的技術不存在安全風險。」

美國副國家安全顧問博明率領美國官員14日在倫敦會見了英國政府部長，這些美國高級官員交給英國官員一個技術情報文件。

英美官員會談後，英國「衛報」的安全和防務編輯薩巴格說，美國官員表示在英國5G網路中使用華為技術是「瘋狂的行為」。

不過，此前英國軍情五處(MI5)處長帕克表示，英國政府可以在5G方面與華為合作，這並不損害英國與美國情報部門的關係。

據認為，美國提供的情報對英國情報部門自己的技術評估結論提出挑戰，認為通訊巨頭華為的設備讓中國能夠通過「後門」進入英國的通訊網路。不過，美國的消息人士沒有就該情報究竟包括何種最新證據作評論。

英國首相強生上周在電視節目中強調了英國提升5G網路建設的重要性，也強調不會冒國家安全的風險。

強生14日接受BBC採訪時說：「英國民眾有權使用最先進的科技，我們希望為所有人提供千兆寬帶。如果有人抵制某個品牌，那麼他們就必須要說得出，除此以外有什麼替代方案。」

強生表示，作為英國首相，他絕不會讓任何基礎設施建設危害到英國國家安全，或者影響到與「五眼聯盟」的情報合作。「五眼聯盟」包括英國、加拿大、美國、紐西蘭和澳洲。

去年春天，英國政府原則上決定允許華為公司參與英國高速5G網路的「非核心」部分，但這一決定一再被推遲。

美國一再對英國發出警告，稱如果英國允許華為運營其5G網路，可能會對跨大西洋情報共享機製造成威脅。

預計本月內，英國將決定如何在其5G網路中使用來自中國的華為設備。

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