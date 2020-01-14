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美中將簽初階協議 外媒：衝突未化解

2020-01-14 18:02台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

美中將簽下第一階段貿易協議，圖為中方協商代表劉鶴（左）與美國總統川普（右）。（p...
美中將簽下第一階段貿易協議，圖為中方協商代表劉鶴（左）與美國總統川普（右）。（photo by 網路截圖）
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美中15日將於華府簽下第一階段的貿易協議，這份協議將初步規範美國的關稅調降、中國對美國的商品購買等，但有媒體認為，這次的協議仍未能顯著化解雙方的潛在衝突，中國媒體對初階協議一事態度也很低調。

關稅削減範圍不大

根據《CNN》報導，在這份第一階段協議中，美國將收回部分自去年9月施加於中國的關稅，中國得以避免近1600億美元貨物的額外關稅。前美國聯邦準備理事會主席葉倫評論表示，目前美中兩國「停戰」的狀態，有助舒緩緊張情勢，但大部分中國貨物仍被課相當高的關稅，「還沒看到顯著的關稅削減。」

在目前的協議下，總值約3700億美元的中國貨物仍被課最高25％的關稅，佔了中國出口美國的貨物的三分之二。葉倫認為，對美國家戶來說，初階的關稅削減的影響會很難察覺，對想在中國投資的外商公司來說，也會充滿不安定感。她也擔憂，若兩國始終無法找到共識，對於全球的人工智慧、5G等科技發展會有減緩的影響。

中方態度低調

另據《南華早報》報導，自從美中雙方在上月13日證實同意初階協議後，中方談判團隊還沒做出任何公開發言，也沒有正式證實中國將向美國購買的進口貨物數量。先前美國財政部長梅努欽受訪表示，中國承諾每年將購買400到500億美元的美國農產品，以及未來兩年購買總值2000億美元的美國貨物。

中國主流媒體近來對貿易協議的進度幾乎沒有著墨，但13日隸屬於官媒經濟日報的《陶然筆記》發佈一篇網誌寫到，「貿易戰並沒有結束，美方對華加徵關稅尚未完全取消，中方反制措施也依然在實施」，並表示，第一階段經貿協議只是「解決問題的第一步，」被外界認為是中方立場的表態。

下階段談判蒙陰影

經濟學家馬格努斯認為，第一階段的協議還是「比較簡單的目標」，但到下一階段討論產業政策、補助、國有企業、非關稅障礙等更涉及主權的「硬題目」時，雙方恐怕難達成共識。

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貿易戰

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