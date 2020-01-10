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美媒：華為擬融資20億美元 美國打壓下仍有擴張能力

2020-01-10 14:55世界日報 中國新聞組／北京10日電

華為傳計畫融資20億美元。（取材自環球時報）
華為傳計畫融資20億美元。（取材自環球時報）
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據美國科技網站「The Information」報導，中國科技公司華為正在與幾家國際銀行進行談判，欲籌集約20億美元(約138億人民幣)，證明在美國的制裁下仍擁有擴張能力。對此，華為發言人拒絕置評。

據報導，知情人士透露，華為希望通過在中國境外發放貸款和債券的方式，籌集到總額20億美元的資金，而與幾家國際銀行進行的融資談判是這項計畫的一部分。華為計畫從這些銀行貸款約10億美元，同時通過發債再融資10億美元。不過具體細節尚未敲定，總規模可能有所變化。國際銀行和中國的銀行都在華為貸款的目標範圍內。

報導稱，消息人士稱，目前談判還在初步階段，還不知道有多少銀行會加入，也不清楚華為最終能籌集到多少資金。消息人士認為，雖然華為多年來一直與國際銀行進行著合作，但美國對華為的打擊可能會使一些銀行不願過多參與，不願與華為有過多牽涉。而這項融資的結果也將在很大程度上證明華為的擴張能力：儘管美國對其實施了制裁，但華為仍能讓國際銀行參與其未來的融資計畫。

報導指出，知情人士表示，關於這項貸款和發債計畫的深入討論將在1月底、中國農曆新年假期結束後開始。目前，華為發言人對此拒絕置評。

報導稱，華為並不急需新資本。華為上周表示，2019年公司營收增長18%，達到創紀錄的8500億人民幣。不過華為輪值董事長徐直軍在致員工的新年賀詞中表示：「2020年將是華為艱難的一年，我們繼續處於『實體清單』，沒有了2019年上半年的快速增長與下半年的市場慣性，除了自身的奮鬥，我們唯一可依賴的是客戶和夥伴的信任與支持。」

貿易戰

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