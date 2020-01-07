中國駐英國大使劉曉明：英國若禁華為 技術革命將落後

中共駐英國大使劉曉明稱，禁止華為將損害英國自身國際形象。（BBC資料照片） 分享 facebook

中國駐英國大使劉曉明5日在英國主流大報「星期日電訊報」發表署名文章，強調禁止華為將損害英國自身國際形象，打擊外國投資者對英國未來的信心，也將使英國在新一輪技術革命中落後。

據新華網報導，劉曉明在文章中說，個別國家極力兜售所謂「華為威脅論」，散布「科技冷戰」陰雲，試圖給全球電信行業築起「隔離牆」，這些言行十分危險。

劉曉明說，關於華為的安全性，公道自在人心。在英國，華為自2010年以來主動斥資建立「網路安全評估中心」並持續運營至今，由英方專業人員對華為產品進行評估。英方的結論是，華為產品風險可控。

劉曉明強調，關於華為對中英合作的貢獻，事實勝於雄辯。華為落戶英國近20年，對英國經濟社會和電信業發展做出巨大貢獻，是中英合作共贏的典範。

數據顯示，從2012年至2017年，華為在英採購和投資20億英鎊(約183億人民幣、26億美元)，支撐當地就業2.6萬個。2018年初，華為承諾其後5年在英追加投入30億英鎊。劉曉明認為，這是在「脫歐」背景下對英國未來發展投下的「信任票」。

他強調，關於「禁止華為」的後果，無疑是開歷史倒車。「放棄與華為開展5G合作，無疑意味著逆潮流而動，帶來時間、成本和市場競爭力的巨大損失。」劉曉明說：「英國多家電信運營商明確表示，禁用華為設備，將使英5G網路建設延遲2至3年，更使英國在第四次工業革命浪潮中落在後面。」

劉曉明表示，英國素以開放包容著稱，禁止華為不僅將影響華為在英經營，對中英合作也將帶來消極影響。