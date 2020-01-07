路透：美國向荷蘭施壓 阻撓艾司摩爾芯片技術賣給中國

中美過招再傳內幕，路透披露，為阻撓荷蘭半導體巨頭艾司摩爾（ASML）將芯片製造技術出售給中國，美國總統川普政府展開了強大攻勢，不僅美國國務卿龐培歐親自遊說荷蘭政府，白宮官員還拿出機密情報報告向荷方施壓。

荷蘭政府此前給予艾司摩爾許可，同意其將最先進的設備出售給一家中國客戶。艾司摩爾是芯片製造關鍵程序——光刻（lithography）技術的全球領軍企業。

據報導，美國政府自2018年起進行遊說，美國政府還就是否能直接阻止出售進行了評估，並且與荷蘭官員進行至少四輪會談。

報導提到，白宮的施壓在去年7月達到頂點，當時美國副國家安全顧問古柏曼在荷蘭首相魯特訪美期間，向荷蘭官員提出這個問題。據一位熟悉此事的美國前政府官員透露，美方向魯特提供一份關於中國收購艾司摩爾技術潛在影響的情報報告。

路透披露，為阻撓荷蘭半導體巨頭艾司摩爾（ASML）將芯片製造技術出售給中國，美國總統川普政府展開了強大攻勢。圖／路透 分享 facebook

美國施壓似乎起作用了。在訪問白宮後不久，荷蘭政府決定對艾司摩爾的出口許可證不予續期，價值1.5億美元(約10.5億人民幣)的機器也沒有發貨。

對此，魯特辦公室發言人不予置評。白宮也拒絕置評。

觀察者網報導，日本經濟評論最先報導了相關交易因許可證問題被推遲發貨的消息，並認為艾司摩爾成為美國政府壓力下的「犧牲品」。

艾司摩爾從未公開透露中國客戶的身分，但日經亞洲評論和其他媒體報導指出，該客戶為中國最大的芯片製造商中芯國際。對此，中芯國際並未做出相關回應。

路透評論，美方這些高規格舉動表明了白宮對於阻撓中國獲得全球最快微處理器生產設備這件事的重視程度，同時彰顯了美國政府單方面試圖阻止先進技術流入中國所面臨的挑戰。