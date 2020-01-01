川普透露簽署美中貿協時間 北京保持沉默

美國總統川普推文表示，美中15日將在白宮簽署第一階段協議。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普周二(12月31日)發表推文指出，他會在1月15日與中國簽署第一階段的貿易協議，簽署儀式在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。川普還表示，他稍後會到北京，開始下一階段貿易協議的談判。

本周三，2020年元旦，北京並未給予該日期以官方證實，中國官媒當日亦對相關議題保持沉默，只間或引用了美國媒體對有關計劃的報道。

在新年致辭中，中國黨和國家領導人習近平也未談及美中這兩個全球最大國民經濟體之間的貿易戰，只籠統表示："我們不懼風雨，也不畏險阻。中國將堅定不移走和平發展道路。"

香港《南華早報》周二稍早時候報導，熟知中美貿易談判細節的消息人士透露，中國副總理劉鶴將於本周六 (1月4日) 率領中國代表團前往華盛頓簽署第一階段的貿易協議。消息人士表示："北京已接受了華盛頓的邀請，而他們將從本周六開始在華府待數天。 "

然而，目前中美雙方都沒有公開證實此消息。中國商務部並沒有回復《南華早報》的問題。專家認為，一旦中美簽署了第一階段的貿易協議後，進行長達一年多的貿易戰將可稍微暫緩，全球市場與景氣也將因此復蘇。

過去幾周，美國曾多次公開表示與中國已針對第一階段的貿易協議達成共識，並可望於近期簽署，但在文本未公開的情況下，各界不斷猜測消息的真實性。

中美貿易停戰協議也將緩和近期陷入僵局的中美關系。 在美國總統川普先後簽署與香港跟新疆相關的法案後，中美的雙邊關系跌到低谷。川普在聖誕節假期前曾對外表示，他將與中國國家主席習近平替第一階段的貿易協議舉辦簽署儀式，並在該儀式上正式簽署協議。

楊威廉/凝煉/安靜/夏立民 (綜合報導)

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