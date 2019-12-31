觀察站／首輪貿易協議 難消美中矛盾

美中貿易戰使得全球經濟充滿不確定性因素，台灣也持續受影響。（美聯社資料照片） 分享 facebook 美國總統川普近日頻頻釋放美中貿易談判第一階段協議將盡快簽署的訊息，使金融市場維持著歡欣鼓舞的氣氛。只是，美中達成貿易協議固然有助舒緩雙方緊張關係，並利於全球經貿發展，但美中貿易爭端抑或是美中強權爭霸並不會就此趨緩。

首先，美國貿易代表署於12月13日針對這次協議發表了簡短的協議摘要。文中表示已就知識產權技術轉讓、農業、金融服務、貨幣與匯率、擴大貿易，以及執法機制等七個章節達成原則性共識，中方並承諾在前五個項目進行結構改革，且將在未來幾年大幅增加採購美國商品與勞務。重要的是，該協議設立強有力的爭端解決機制，能確保協議迅速且有效的落實與執行。

原則性內容與具體承諾 距離不小

然而，實際上原則性協議的內容和具體承諾間，仍有一段不小的距離。若未來雙方對協議的認知與執行結果有所不滿，將埋下貿易爭端再起的火苗。舉例來說，美國已訂定二年內向中國銷售每年至少400億美元農產品的目標，目的不外鞏固川普在連任選戰中優勢的農業州選票，但中方卻一直未證實或承諾向美國採購農產品的確切金額。何況，從2015~2017年中國自美國平均每年採購農產品金額約242億美元，而今年1~10月合計僅有104億美元看來，中方要在二年內擴大採購美國農產品至每年400億美元，幾乎是不可能的任務，也讓未來雙方恐難避免因採購金額的認知差異而再起衝突。

結構性問題中國讓步相當有限

再者，這次協議並未就中國對國有企業的大量補貼、迫使跨國公司做技術轉移、不尊重智慧財產權等結構性問題，提出具體的解決方案。雖然美方指出，中方至少要在智慧財產權等五個領域做出結構改革，但中方並未使用結構改革一詞，僅強調將強化智財權保護、改善經商環境等，顯見其讓步相當有限，中國官方媒體甚至認為這次談判是鷹派人士（對美採取強硬立場）的勝利。假若美國方面的輿論亦做出同樣解讀時，只怕未來的第二階段協議恐不如這次協議達成過程般的順利。

誠然，在這次協議中，美方除了暫緩原定於12月15日對1600億美元的中國輸美商品課徵15%關稅外，亦將9月1日（美方第四輪關稅制裁）實施的1200億美元的輸美商品加徵關稅稅率，由15%降至7.5%左右；中方則暫停原定於12月15日起對3361種美國商品加徵5%、10%關稅的計畫。其中，尤以美國意外調降第四輪關稅之舉，最讓金融市場感到樂觀。

關稅武器 雙方均未放棄

問題是，目前美方僅是暫緩原定於12月15日啟動的關稅課徵計畫，並將第四輪關稅制裁減半，當前關稅加徵的範圍與金額仍高於4月底水準。遑論美國也未撤回針對華為等中國企業的出口管制措施，而中國也沒有承諾將放棄制定「不可靠實體清單」，以限制中國企業出口至美國，顯見美中雙方仍未放棄非關稅制裁的最終手段。

正因如此，相較於金融市場對第一階段協議達成的樂觀解讀，如穆迪副總經理達格（E. Duggar）、前國際貨幣基金中國事務主管普拉薩德（E. Prasad）、美國戰略與國際研究中心中國商業與經濟高級顧問甘乃迪（S. Kennedy）等學者專家們的看法則相對保守。美國首席貿易談判代表賴海哲對本次協議的評論也相當謹慎，僅表示「這是一次很好的談判，將帶來真正的改變…但我們希望他們能信守協議。」

要言之，隨著美中貿易戰開打17個月以來，對雙方經濟的負面影響日益加大，政治面的壓力更讓雙方領導人選擇在此時達成第一階段協議，但美中貿易戰對全球經濟帶來的風險及結構調整不曾消弭，全球供應鏈轉移的腳步未見放緩。因此，在未來美中於各領域爭霸的過程中，全球經貿版圖亦將重繪，各界切莫安於美中達成第一階段協議的短期利多，應更努力在全球經貿變局中取得有利位置。