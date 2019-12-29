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偷聽到公司虧損29億 會計師偷跑賣股票涉內線交易

在中國出版受阻 美國圖書成貿戰犧牲品

2019-12-29 18:31世界日報 中國新聞組／北京29日電

貿易戰意外衝擊圖書市場，據稱已有上千美國圖書被中國圖書監管機構擱置。 新華社資料...
貿易戰意外衝擊圖書市場，據稱已有上千美國圖書被中國圖書監管機構擱置。 新華社資料照片
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美中貿易戰不僅給兩國經濟和兩國關係帶來了廣泛的影響，讓人想不到的是，中國的外國圖書市場也受到了不小的拖累。業者憂心美國圖書未來仍可能成為貿易戰的打擊目標，開始不願意購買在中國銷售美國圖書的版權。

中國圖書行業的主管們透露說，中共宣傳部門告訴出版商說，獲得批准的圖書總數將會減少，要支持國內作家，宣傳黨和注入了資本主義的中國社會主義書籍，將受到最多的鼓勵。

美國之音引述英國廣播公司BBC報導說，中國圖書市場也成為美中貿易戰的犧牲品。從今年9月1日起，美國公司在中國印刷圖書的成本在一夜之間就增加了15%，造成這一變化的原因是兩國商品關稅的普遍上漲。

報導引用英國暢銷書《哈利波特》的出版商布魯姆斯伯里出版公司首席執行長尼格爾紐頓（Nigel Newton）的話說，「這個成本變化是我們沒有想到的，對此，我們希望冷靜以對」。

加徵關稅的對像一般都是汽車、食品、服裝、玩具等，許多人都沒有想到圖書也成為關稅戰的犧牲品。紐頓對BBC表示，他們公司目前還沒有打算放棄中國，因為「印刷質量太好了，中國的定價太好了。」

據今日基督教雜誌消息，今年6月，美國政府把圖書也列入了加徵關稅的範圍。這讓聖經出版公司感到緊張。中國雖然是壓制宗教活動最嚴重的國家，但聖經印刷數量在全球排名第一。 1988年以來，中國總共印刷了近兩億本聖經。

紐約時報27日刊登了一篇「貿易戰影響下，美國圖書在中國出版受阻」的報導。報導說，中國內外的出版商表示，美國圖書的發行基本上陷入停滯，將它們與一個渴求閱讀的龐大市場隔離開來。

文章說，貿易戰加劇以來，已經有成百上千的美國圖書被中國圖書監管機構擱置起來。文章引用北京一家私營出版公司的編輯索菲林（Sophie Lin）的話說，「這對我們和整個行業都產生了巨大的影響。」

索菲林說，由於無法獲得審批，她的公司已經停止了十幾本待審批新書的編輯和翻譯，以削減成本。

北京一家出版商的韓姓編輯表示，她所經手一部無關政治的回憶錄，上月終於獲得批准，這類出版審批通常只需要兩個星期，這次卻耗費三個月，「我們逾七成的業務是美國圖書，如果未來實在太困難，我就不做了。」

貿易戰

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