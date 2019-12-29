中駐美大使：對中美經貿磋商團隊有信心

中國駐美大使崔天凱日前接受中國國際電視台（CGTN）的專訪，他表示中方會信守貿易協議和履行承諾。 視頻截圖 分享 facebook

中美日前宣布達成第一階段貿易協議後，雙方的聲明卻出現不同的表述，引起外界關注。對此，中國駐美大使崔天凱27日接受中國國際電視台（CGTN）專訪時表示，不同人有不同的風格。談到協議落實，崔天凱稱，中方會信守和履行承諾，「這一點毋庸置疑」。

香港中通社報導，中國駐美大使崔天凱在訪問中表示，中美關係的韌性在於雙方總有能力解決問題、克服困難，指出對經貿磋商團隊抱有信心。

崔天凱透露，雙方經貿磋商團隊正就簽署有關協議共同努力，會適時以適當方式對外公布消息。

至於中美對協議的描述，崔天凱指出，不同人有不同的風格，但事實很清楚，即中美經貿關係應基於互惠互利原則，過去幾十年的實踐就是這樣的，雙邊貿易迅猛發展，中美雙方都從中受益。任何問題都應在平等和相互尊重基礎上加以解決，並以能讓雙方進一步受益為目標。雙方團隊在過去一段時間裡正是這麼做的。「他們努力工作，體現了誠意，我們應對他們就第一階段協議達成一致表示讚賞」。

崔天凱強調，談到協議落實，中方會信守和履行承諾，這一點毋庸置疑。「我們已為協議投入大量精力和時間，當然希望達成的任何協議都能得到有效落實」。

「關於下一步，我們對經貿磋商團隊抱有信心。」崔天凱說。

另據港媒報導，根據中美此前各自發表的聲明，雙方公布的協議文本都包括知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決（執行機制）的內容，以及同意各自取消12月15日擬定互徵關稅、美方同意調降已加徵的部分中國商品關稅等。但在第二階段談判、執行機制及農產品採購上，說法則不同。