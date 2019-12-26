貿易戰趨緩／中11月進口美大豆增加 出口稀土減少

中美貿易戰趨緩，中國官方25日公布數據指出，中國11月共自美國進口256萬噸大豆，較10月的114.7萬噸大增123.2%。去年同期在官方反制美國提高關稅下，中國從美國進口的大豆數量是零。另外，中國11月對美稀土磁鐵出口月減21.2%。

路透報導，相形之下，中國11月從巴西進口的大豆便減為386萬噸，較去年同期的507萬噸大減23.9%。在美中貿易戰爆發後，中國一度停止進口美國大豆，巴西大豆便成為大宗替代品之一。

報導指出，11月中國進口美國大豆數量大增，得益於北京當局向進口商發放了美國大豆進口的免稅配額，而這些大豆已完成通關。

在官方發放免稅配額下，中國的大豆加工企業商，近幾個月已對美國大豆進行了多輪採購。

報導提到，中國官方強力穩定豬肉價格，也是中國對美國大豆需求上升的原因。理由是，大豆是食用油的重要原料，而提煉過後所剩的豆粕則可作為畜牧業的大宗飼料。

由於中國爆發非洲豬瘟導致豬隻數量減少，使中國市場大豆需求一度降低。但在豬肉價格因而大漲爆發民怨後，中國大力提升豬肉產量，使養豬業對豆粕的需求回升，連帶提升對大豆的需求。

另外，隨著美中兩國貿易關係改善，進而減少美方囤貨需求。中國25日公布的海關數據顯示，11月中國對美稀土磁鐵出口量月減21.2%，相較去年同期則減少3.2%。

路透報導，根據中國海關總署數據，11月出口至美國的稀土磁鐵量大約376公噸。稀土磁鐵被廣泛運用於醫療設備、消費性電子產品和國防用途上。

中國是全球最大稀土磁鐵生產國，今年5月曾釋出可能限制稀土出口、藉此因應中美貿易戰的訊號。但中國在11月上調稀土產量額度至歷史新高，目前也跟美國達成初步協議以解決貿易爭端。

中國11月稀土磁鐵出口量約為2891公噸，較10月的3091公噸減少6.5%，但較2018年11月增加10.4%。

中國稀土磁鐵最主要銷往德國，11月對德國輸出約672公噸，10月則大約708公噸，這項數據至少是2016年以來的最高紀錄。