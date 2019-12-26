真的快簽了！中國外交部：正安排簽署中美首階段經貿協定

美國總統川普24日稱，中美即將簽署第一階段經貿協定。路透 分享 facebook

中美貿易協議何時簽，引起外界矚目。美國總統川普24日稱，中美即將簽署第一階段經貿協定，他並將與中國國家主席習近平會晤。中國外交部25日證實，中美正就協議簽署安排，保持密切溝通。

面對中美貿易協議何時簽署一事，中國外交部發言人耿爽25日在例行記者會上回應，中美雙方經貿團隊就第一階段經貿協定的簽署，正在就協議簽署具體安排等後續工作，保持著密切的溝通。

耿爽也表示，上周中美兩國元首通了電話，在通話中雙方談到了中美第一階段經貿協定的問題，有關的情況中方已經發了消息稿。

據外交部官方發文指出，習近平表示，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。在當前國際環境極為複雜的背景下，中美達成這樣的協定有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。

習近平還表示，願繼續透過各種方式與川普保持聯繫，就雙邊關係和國際問題交換意見，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

川普24日表示，他和習近平將會舉行簽約儀式，簽署兩國本月達成的第一階段美中貿易協議。

路透報導，川普告訴記者，「我們會舉行簽約儀式，沒錯。」

他又說，「我們會快一點簽約，因為我們希望完成這件事。協議已經達成，如今只是在進行翻譯。」

另外，中國海關總署25日公布前兩次加徵關稅排除清單的政策解讀新聞稿，並預告將公布第三次排除清單。

之前兩次排除清單主要是第一批價值500億美元(3500億人民幣)中的23項商品，第三次排除清單將來自2018年9月加稅的600億美元商品，但中國海關總署並未透露第三次排除清單的商品。

外界預估，排除清單陸續公布後，將有助於中國擴大採購美國商品。

每經網報導，對價值600億美元美國商品加徵關稅的排除申請已截止提交，相關申請正在審核中，中國國務院關稅稅則委員會將繼續展開對美加徵關稅商品排除工作，後續批次排除清單將陸續公布。

中國在2018年9月18日對價值600億美元的美國商品加徵關稅，其中，被加徵10%關稅的美國商品有3571種，加徵5%者則有1636種。