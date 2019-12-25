川普：將和習近平簽「第一階段」貿易協議

美國總統川普伉儷24日抵達佛州海湖莊園，準備與家人共享耶誕夜大餐。 （法新社） 分享 facebook

美國總統川普廿四日表示，他和中國大陸國家主席習近平將共同簽署本月宣布達成的美中第一階段貿易協議。不過，兩人將於何時何地舉行簽署儀式似乎尚未確定，大陸外交部發言人耿爽廿五日表示，雙方的經貿團隊正對協議簽署具體安排等後續工作保持密切溝通。

川普告訴記者：「沒錯，我們將舉行簽署儀式。沒錯，我們最終會的，在我們會面時，我們會盡快簽字，因為我們想敲定這件事。協議已經敲定，現在還在翻譯。」

耿爽則說，上周中美雙方的元首熱線，在通話中雙方談到了中美第一階段經貿協議的問題，有關情況陸方已發了消息稿，至於第一階段協定簽署問題，「目前雙方經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作保持密切溝通」。

兩國領袖簽署協議的時間地點似乎尚未敲定。美國官員表示，川普打算出席明年一月廿一日至廿四日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，彭博資訊日前引述中方消息人士稱，習近平不會出席該論壇。這意味兩人不會在論壇上碰頭並在場邊簽署協議。

另外，一月廿四日起就是除夕和春節，習近平通常會在過年前走訪一些小城鎮，這是大陸領導人自一九九○年代初期以來維繫民間支持的慣例活動，習近平不太可能在這段期間抽空和川普碰面。

川普一直希望習近平能到美國農業州簽署協議，以拉抬他的選情。中方先前把習近平赴美簽協議當成談判籌碼，現在雙方已達成協議，習近平會不會給川普面子，有待觀察。

美國貿易代表賴海哲本月十三日表示，美中兩國經貿談判代表將在明年一月的第一周簽署第一階段貿易協議，這顯示協議不會由川普和習近平兩人親自簽署。之前有報導說，中方計畫派國務院副總理劉鶴前往華府簽署協議。

但白宮貿易顧問納瓦羅和其他官員說，協議將由川普和習近平親自簽署。

美國官員說，協議內容包括美方將調降對大陸商品加徵的關稅，大陸每年將採購高達五百億美元的美國農產品。北京方面迄今尚未證實這些內容，大陸商務部一名發言人上周表示，將在正式簽署協議後公布細節。