美國反制華為再出招 促美企開發5G開放原始碼軟體

美國政府為削弱華為在5G網路設備市場的強大優勢，再出一招。美聯社 分享 facebook

美國政府為削弱華為在5G網路設備市場的強大優勢，再出一招：國防部敦促美國電信設備製造商開發開放原始碼的5G軟體。國防部研發主管波特（Lisa Porter）認為，一旦5G軟體技術成為開放原始碼，電信商採購設備時就可由一系列的供應商中挑選，不必再局限於只能選特定廠商像是華為。

金融時報報導，波特還警告相關美國企業，如果不發展5G開放原始碼的軟體，恐怕更有被市場淘汰的風險。

美國國防部所指的這項技術，稱為開放無線電接入網（open radio access network）。發展成功的話，電信商在建置5G網路時，硬體可以自各個不同的供應商貨架上直接購買，不必訂做自己的系統。

不過這招要對付敵人也會傷到自己，金融時報指出，5G技術成為開放原始碼將會威脅到美國思科（Cisco）與甲骨文（Oracle）這兩家美國最大的電信網路設備廠商。

對此，波特向金融時報說：「這就跟許多歷史趨勢一樣，舉個經典例子，柯達發明了數位相機，但沒能靠數位相機來操控局面。」她強調，「我們國家之美在於，我們讓市場來決定誰是勝利者。」

在這之前，金融時報上周曾經揭露，美國國務院最近建立了一套供應鏈原則，要求美國電信公司遵守。